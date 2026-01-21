Совет Республики утвердил соглашение о взаимной отмене виз с Оманом

Беларусь выстраивает прочный фундамент не только во внутренних вопросах, но и на международной арене. Сегодня, 21 января, Совет Республики ратифицировал соглашение о взаимной отмене виз между нашей страной и Оманом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Решение было принято в ходе заседания сессии. Минск и Маскат связывают отношения длиною более чем в 30 лет. Для Беларуси Оман – стратегический партнер на дальней дуге. Речь идет о взаимодействии от торговли и туризма до промышленности и инвестиционной деятельности. Отмена виз позволит придать сотрудничеству новые импульсы. Сенаторы подвели итоги межпарламентской деятельности за 2025 год. Было проведено более 150 встреч с зарубежными коллегами. С высокой динамикой поддерживается сотрудничество с ключевыми партнерами – Россией, Китаем, странами СНГ.

Сергей Алейник, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального Собрания Беларуси:

Ключевым событием нашей двусторонней повестки с Советом Федерации является форум регионов, который успешно прошел в 12-й раз в Нижнем Новгороде. Мы уже приступили к проведению следующего, 13-го форума регионов Беларуси и России. Мы провели масштабный Белорусско-Узбекский форум в Витебске в 2025 году, результатом которого стало тоже достаточно большое количество договоренностей регионального, гуманитарного характера и было подписано достаточно большое количество контрактов. Суммарный экономический эффект от двух форумов с Российской Федерацией, регионами России и с Узбекистаном составил около миллиарда 200 миллионов белорусских рублей.