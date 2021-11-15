Одевайтесь теплее. В Беларуси прогнозируют не самую комфортную погоду

Новости Беларуси. Местами туман и слабый гололед с утра. Не самая комфортная погода ожидается 15 ноября в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Если 15 ноября будет дождь, скоро наступят заморозки. Какие приметы подскажут приход зимы – подробнее здесь.

По всей территории республики прогнозируется облачная с прояснениями погода. Преимущественно без осадков. Температура воздуха днем будет от 0 до 6 градусов тепла, в юго-западных районах до + 8 градусов. Потому одевайтесь потеплее и будьте внимательны на дорогах.