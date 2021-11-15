Прямой эфир

Одевайтесь теплее. В Беларуси прогнозируют не самую комфортную погоду

15 ноября 2021 06:32
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Местами туман и слабый гололед с утра. Не самая комфортная погода ожидается 15 ноября в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Одевайтесь теплее. В Беларуси прогнозируют не самую комфортную погоду-1

Если 15 ноября будет дождь, скоро наступят заморозки. Какие приметы подскажут приход зимы – подробнее здесь.

По всей территории республики прогнозируется облачная с прояснениями погода. Преимущественно без осадков. Температура воздуха днем будет от 0 до 6 градусов тепла, в юго-западных районах до + 8 градусов. Потому одевайтесь потеплее и будьте внимательны на дорогах. 

# Погода в Беларуси # общество # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Дружелюбные поляки отказались принять беженцев. Посмотрите, как они живут на границе и чем белорусы уже им помогли
14 ноября 2021 19:22

Дружелюбные поляки отказались принять беженцев. Посмотрите, как они живут на границе и чем белорусы уже им помогли

У него закончилась белорусская виза, он улетает домой. Рассказываем историю беженца, который возвращается в Ливан
14 ноября 2021 18:56

У него закончилась белорусская виза, он улетает домой. Рассказываем историю беженца, который возвращается в Ливан

Лукашенко объяснил нападки на Беларусь желанием отвлечь внимание от собственных проблем. Что ещё сказал Президент?
14 ноября 2021 18:52

Лукашенко объяснил нападки на Беларусь желанием отвлечь внимание от собственных проблем. Что ещё сказал Президент?