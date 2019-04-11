Заряжается за 6 минут и может проехать от Малиновки до Уручья. Показываем электробус нового поколения

Стильный, компактный и экологичный. Инновационная разработка столичного предприятия – электробус нового поколения. Подробности рассказываем в программе «Минск и минчане». Первая машина, безвредная для окружающей среды, сошла с конвейера всего полтора года назад, а сегодня здесь собирают 3 версии общественного транспорта с приставкой «супер».

Время зарядки самой современной модели Е321 – около 6 минут. Запас хода – 30 километров. Этого больше чем достаточно, чтобы проехать от Малиновки до Уручья.

Александр Клакевич, исполняющий обязанности начальника управления внешнеэкономической деятельности ОАО «Управляющая компания холдинга «Белкоммунмаш»:

Концептуально электробус модели Е321 отличается обновлённым внешним дизайном: изменились стеклопластиковая обшивка, передние и задние фарт-борты. Это придало электробусу более современный вид.

Транспортники Минска заключили с производителем контракт на 60 электробусов. Практически половина из них сегодня колесит по проспектам столицы.

Ультрасовременная модель Е321 – уже за пределами завода. Новую технику обкатали водители 2-го троллейбусного парка. Эти специалисты крутили баранку и самого первого белорусского электробуса.

Денис Чимбур, заместитель директора филиала «Троллейбусный парк №2» ГП «Минсктранс»:

Для того чтобы управлять данным электробусом, необходимо провести стажировку. Нам достаточно несколько водителей провести стажировку. На сегодняшний день у нас 2 водителя обучено на эту марку.

Мировые эксперты подсчитали – к 2025 году число электробусов на планете вырастет втрое. Притом 99% такого транспорта будет перевозить китайских пассажиров. Сегодня в Беларуси, Германии, США и других странах насчитывается свыше 300 тысяч электробусов. Наша версия, по словам разработчиков, прослужит не меньше 10 лет.

Александр Клакевич:

Нормативный срок службы суперконденсатора – 90 000 циклов зарядов-разрядов. В зависимости от того, какое количество зарядок будет осуществляться в течение дня. Нормативный срок службы конденсатора может продлиться вплоть до 20 лет.

Новая модель электробуса получила лучшие технические характеристики предшественника и кузов самого популярного троллейбуса. В странах СНГ и дальнем зарубежье ежедневно на рейс выходит ни много ни мало – 3,5 тысячи таких машин.

3-дверный, более 12 метров в длину, 26 кресел, кондиционер, у водителя – отдельный вход. Одновременно в модели Е321 может с комфортом находиться 83 человека. Денис Чимбур:

Суперконденсатор, источник питания, пантограф – он аналогичен сочленённому электробусу. За счёт меньшей массы электробуса, запас хода будет на порядок выше. Данная модель прибыла в троллейбусный парк полностью экипированная, готова для эксплуатации на линии.

Информационные указатели, валидаторы и компостеры установили ещё на предприятии. Новый электробус накануне приняли в 4-м троллейбусном парке. До выхода на линию здесь проверяют все механизмы, отвечающие за безопасность пассажиров. Все 60 новинок «Минсктранс» получит в лизинг на 7 лет. Александр Клакевич:

В части экспортных поставок электробусов, «Белкоммунмаш» заключил контракт на право поставки 4 электробусов модели Е321 в город Гянджа (Азербайджан). Поставки этих электробусов будут осуществлены в апреле этого года. До этого экспортных поставок электробусов «Белкоммунмаш» не осуществлял. Минск стал первым городом, где «Белкоммунмаш» запустил электробусы собственного производства.

Ключи от личного авто сегодня в кармане у каждого третьего минчанина. И всё же троллейбусы, автобусы, трамваи и электробусы – в приоритете. Только наземный общественный транспорт ежедневно перевозит больше миллиона пассажиров.