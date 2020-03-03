Зарядка бесплатна. В Минске всё больше электрозарядных станций белорусского производства

Новости Беларуси. Опережая спрос на экологичное топливо. Новые электрозарядные станции белорусского производства всё чаще можно встретить в столице, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Сейчас в Минске около 150 таких заправок и это не предел: в течение года их количество увеличится вдвое. Найти электроколонки можно на автозаправочных станциях, вблизи торгово-развлекательных и административных зданий, а также на некоторых парковках в микрорайонах.

Игорь Комаровский, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Зарядка электромобилей на данных заправочных станциях бесплатна. Но даже при переходе на платную услугу выгоднее в 10 раз использовать электромобиль.