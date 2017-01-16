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Специалисты и промышленные альпинисты 17 января продолжат работу по расчистке крыш в Минске

16 января 2017 17:03
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Новости Беларуси. В Минске выявили опасные для пешеходов места —

всего в столице более 600 зон, где возможно падение наледей и сосулек.

Их уже оградили сигнальными лентами. 

Ежедневно на борьбу против снежных глыб на столичные крыши выходят около 400 специалистов, в том числе и промышленные альпинисты.

Только 16 января они избавили от последствий циклонов почти полтысячи минских крыш.

Работы по расчистке продолжатся и 17 января, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Дмитрий Телюк, промышленый альпинист:
Посмотрите, какие сосульки висят. Это же опасно. Опасно для всех: и для маленьких деток, для взрослых. Не дай бог упадёт. Оживлённый проспект Партизанский. Здесь очень много людей ходят, потому что этот дом выходит сразу на оживлённую улицу. Как только мы почистим, люди могут спокойно возле этого дома ходить и не поднимать голову вверх.

# Государственная политика в области жилищно-коммунального хозяйства

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