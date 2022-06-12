«Зарплата сохраняется». Как формируют резерв для территориальной обороны Беларуси?

Новости Беларуси. Ситуация в регионе сложная. Вооруженный конфликт, в который нас буквально всеми правдами и неправдами пытаются втянуть, разгорается с новой силой. Так что в Беларуси проходят учения войск территориальной обороны. А недавно стало известно о создании народного ополчения, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Кому доверят защиту Родины и как проходит проверка боевой готовности? Подробности в материале Анны Корольчук.

Система территориальной обороны существует во многих странах. Она придает охране государства всенародный характер. Каждый гражданин должен быть не только готов, но и уметь выполнять конституционный долг по защите Отечества. Территориалы обязаны оперативно реагировать на кризисные ситуации в своем регионе и помогать войскам в военное время.

Андрей Кривоносов, военный комиссар Гомельской области:

Усиление охраны отдельных участков государственной границы, охрана и оборона объектов территориальной обороны. В основном это объекты жизнеобеспечения: водозаборы, электростанции и прочее. Борьба с диверсионно-разведывательными группами, вернее, участие – мы не профессионалы.

Чтобы боевой резерв был грамотным и организованным, территориальные войска регулярно тренируются. Ближайшие сборы пройдут в конце июня в Жлобинском районе. Крупный райцентр с железнодорожным узлом и промышленными предприятиями нужно учиться охранять. Допустят к этому только надежных и проверенных людей.

Олег Сочивко, военный комиссар Жлобинского района:

У нас идет плановый серьезный отбор, посторонние люди в данной ситуации нам не нужны. Делаем определенные запросы, по необходимости проводим медицинское освидетельствование военнообязанных. То есть проходит всесторонняя проверка данного гражданина. Военнообязанных призывают из запаса, готовят для них места для проживания, теоретических и практических занятий.

Анна Корольчук, корреспондент:

Комфортные комнаты отдыха и трехразовое питание. Для защитников Родины готовят достойные условия. На учениях по территориальной обороне мужчины будут находиться на полном государственном обеспечении. Более того, на время несения службы за ними сохранится зарплата.

Те, кто служил еще в Советской армии или не служил вовсе, примут военную присягу на верность народу Беларуси. Со всем личным составом проведут стрельбы и возьмут в оборону один из стратегических объектов района. Территориальные войска в основном комплектуются мужчинами от 40 до 50 лет. Военкомы видят в этом преимущество – зрелые люди имеют большой жизненный опыт, лучше ориентируются и принимают взвешенные решения. Работник железной дороги Павел Бочаров одним из первых отправится на предстоящие учения.