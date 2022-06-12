Шли не только мужчины. Кто входил в народное ополчение в годы войны и кем его собираются комплектовать сейчас?
Новости Беларуси. Ситуация в регионе сложная. Вооруженный конфликт, в который нас буквально всеми правдами и неправдами пытаются втянуть, разгорается с новой силой. Так что в Беларуси проходят учения войск территориальной обороны. А недавно стало известно о создании народного ополчения, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Если для одних сборы – это ностальгия по молодости, для других – возможность освоить азы обращения с оружием. Станислав Семенов в армии не служил, но пару лет назад сам направился в военкомат, чтобы пройти военно-учебные сборы.
Станислав Семенов, житель поселка Юбилейный:
Так как я не служил, мне было интересно с людьми, которые служили, там были разных возрастов – и 50 лет, вплоть до того, как возраст идет. Пообщаться, посмотреть, послушать других, показать себя и даже посоревноваться в чем-то со старшим поколением.
После этого парень пошел в добровольную дружину и стал следить за порядком в своем поселке. Делает это не только во время дежурства, а круглосуточно.
Станислав Семенов:
Если ты живешь активной гражданской позицией, ты будешь ею жить 24/7 по всем вопросам. Самая первоочередная задача – сохранить то место, где мы живем. Я родился в Гомельском районе, конкретно в деревне Еремино, здесь мои отец и мать получили квартиру как переселенцы из чернобыльских зон. Мне больше некуда ехать, это моя Родина. Если нужно будет, будем защищать.
Такие люди в случае внешней угрозы и станут тем самым народным ополчением. Сейчас Министерство обороны прорабатывает организационные и юридические вопросы его создания, а также критерии для кандидатов. В военное время добровольно помогать армии шли не только мужчины, но и женщины. Ополченцы во многом решили исход Великой Отечественной войны. Потому что больше других хотели защитить родной кусочек земли. Народные ополченцы – опора и потенциальный резерв для территориалов.
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