Шли не только мужчины. Кто входил в народное ополчение в годы войны и кем его собираются комплектовать сейчас?

Новости Беларуси. Ситуация в регионе сложная. Вооруженный конфликт, в который нас буквально всеми правдами и неправдами пытаются втянуть, разгорается с новой силой. Так что в Беларуси проходят учения войск территориальной обороны. А недавно стало известно о создании народного ополчения, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Если для одних сборы – это ностальгия по молодости, для других – возможность освоить азы обращения с оружием. Станислав Семенов в армии не служил, но пару лет назад сам направился в военкомат, чтобы пройти военно-учебные сборы.

Станислав Семенов, житель поселка Юбилейный:

Так как я не служил, мне было интересно с людьми, которые служили, там были разных возрастов – и 50 лет, вплоть до того, как возраст идет. Пообщаться, посмотреть, послушать других, показать себя и даже посоревноваться в чем-то со старшим поколением.

После этого парень пошел в добровольную дружину и стал следить за порядком в своем поселке. Делает это не только во время дежурства, а круглосуточно.