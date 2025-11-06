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Возгорание дизтоплива произошло на «Нафтане» – экологи проводят проверку

06 ноября 2025 10:33
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Экологи проводят отбор проб и проверяют качество атмосферного воздуха после возгорания дизтоплива на «Нафтане», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Возгорание дизтоплива произошло на «Нафтане» – экологи проводят проверку-2

Инцидент произошел утром 6 ноября на технологической установке на высоте 20 метров. На месте происшествия работал штаб ликвидации с участием специалистов завода и спасателей. Для тушения применялись инертные газы и 12 лафетных стволов, обеспечивавших охлаждение пострадавших и примыкавших к ним объектов.

Возгорание дизтоплива произошло на «Нафтане» – экологи проводят проверку-4

Удалось предотвратить распространение огня и минимизировать последствия. Обошлось без жертв, обстоятельства возгорания продолжают устанавливать.

# Пожар # МЧС Беларуси # Предприятия Беларуси

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