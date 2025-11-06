Возгорание дизтоплива произошло на «Нафтане» – экологи проводят проверку

Экологи проводят отбор проб и проверяют качество атмосферного воздуха после возгорания дизтоплива на «Нафтане», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Инцидент произошел утром 6 ноября на технологической установке на высоте 20 метров. На месте происшествия работал штаб ликвидации с участием специалистов завода и спасателей. Для тушения применялись инертные газы и 12 лафетных стволов, обеспечивавших охлаждение пострадавших и примыкавших к ним объектов.