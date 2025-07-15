WP: Трамп спросил Зеленского, почему он не нанес удары по Москве

На минувшей неделе лидер США Дональд Трамп в беседе с президентом Украины Владимиром Зеленским высказал недовольство отсутствием ударов по Москве и потребовал усилить давление на города России, в том числе Санкт-Петербург. Об этом пишет Washington Post.

«Трамп спросил Зеленского, почему он не нанес удар по Москве», – говорится в публикации.

Зеленский в ответ заявил, что Украина готова к нанесению ударов, если получит от США необходимые вооружения. Помимо этого, Трамп объявил о своем намерении ввести 100-процентные тарифы против России и ее партнеров, если мирное соглашения по Украине не будет достигнуто в течение 50 дней.