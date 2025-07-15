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В Европе разочарованы заявлениями Трампа о России

15 июля 2025 07:45
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Евросоюз глубоко разочарован заявлением Трампа о России. Об этом сообщили сегодня все крупнейшие европейские издания, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Европе разочарованы заявлениями Трампа о России-2

По мнению Брюсселя высказывания американского лидера в адрес Москвы были недостаточно радикальными, а помощь Украине со стороны США оказалась меньше, чем ожидал Запад. Непонятно и количество вооружения, которое Вашингтон намерен поставить Киеву. Но главное недовольство в Брюсселе вызвал тот факт, что оплачивать поставки должны будут страны ЕС, а не Штаты. 

# Международная политика # Дональд Трамп # Европейский союз

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