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Запуск ракеты в Гродно

12 апреля 2016 09:39
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Новости Беларуси. День космонавтики в Гродно отметили запуском ракет. В импровизированный космодром превратили площадку у Кургана Славы - место знаковое для каждого.

Воспитанники областной ракетомодельной лаборатории несколько недель готовили бумажные аналоги космических аппаратов. И сегодня, 12 апреля, ракеты взмыли в небо.

Кульминацией торжества стал старт космического корабля «Восток» - точной копии ракеты, на которой  55 лет назад состоялся первый полет человека в космос, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Липай, заведующий лабораторией ракетно-космического моделирования Гродненского областного центра творчества учащихся:
55 лет тому назад, ровно в 9.07 стартовал космический корабль «Восток» с первым человеком на борту Юрием Алексеевичем Гагариным. Была изготовлена модель ракеты в масштабе 1:28.

# общество # Авиамоделирование # Александр Липай

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