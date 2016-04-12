Беларусь 12 апреля запустит наземное управление спутником «Белинтерсат-1»

Новости Беларуси. 12 апреля, в День космонавтики, Беларусь запустит наземное управление спутником «Белинтерсат-1». Это первый отечественный аппарат, рассчитанный на передачу теле- и радиосигнала, а также обеспечение доступа в Интернет.

Он был отправлен в космос в январе с территории Китая. Таким образом, наша страна вышла на мировой рынок телекоммуникационных услуг. Сигнал покрывает всё восточное полушарие, и это дает большие возможности для продажи информации, полученной с помощью спутника.

Для обеспечения потребностей белорусов достаточно пяти процентов ресурса «Белинтерсат-1», остальные 95-ть уйдут на экспорт. А впервые Беларусь заявила о своем присутствии в космосе в 2012 году. Тогда был запущен аппарат дистанционного зондирования земли. «БелКА» следит за природными ресурсами, сельхозугодиями, находит лесные пожары, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Владимир Юшкевич, начальник центра управления полетами Белорусского космического аппарата:

На данный момент у нас спутник уже, как вы видите, сделал 20648 витков вокруг нашей планеты и успешно продолжает выполнять поставленные ему задачи. Мы закладываем на борт массивы полетных заданий и в назначенное время спутник проводит съемку и сброс целевой информации на землю, на нашу станцию приема.

Сергей Золотой, директор научно-инженерного РУП «Геоинформационные системы» Национальной академии наук Беларуси:

Сегодня мы поставляем информацию в 11 министерств. В том числе и для Министерства образования. В Белгосуниверситете создан центр аэрокосмического образования. Более того, там фактически завершается создание студенческого спутника дистанционного зондирования земли. Он сейчас проходит испытания.