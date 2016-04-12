У белорусских судей появился кодекс чести

Новости Беларуси. Кодекс чести появился у белорусских судей. В стране утверждены правила их профессиональной этики и служебного поведения.

В топ-10 главных качеств вошли компетентность, трудолюбие, принципиальность и разумная инициативность.

Подобный свод правил прежде всего необходим для установления деловых конструктивных взаимоотношений работников судов и граждан. Сообщается, что качество и уровень такого диалога влияет не только на степень доверия людей к судебной системе, но и всему государству в целом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.