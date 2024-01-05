Прививки проводятся не первое десятилетие. Что подтверждает эффективность вакцинации?

Михаил Свито, ведущий ток-шоу: Мы знаем, что прививки проводятся уже не первое десятилетие. Достаточно ли доказательств сегодня, что они действительно работают? Елена, скажите, исследования каких ученых, вы бы все же порекомендовали людям, которые до сих пор еще боятся делать прививки?

До открытия вакцин мир был вынужден выживать. Миллионы людей ежегодно умирали от болезней, которые сегодня, к счастью, можно предотвратить. Эффективность вакцины неоднократно доказана. Каждый год она спасает порядка 2,5 миллиона человеческих жизней. Но противники вакцинации все же находятся, и их становится больше. О том, почему в XXI веке родители отказываются делать прививки детям, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Елена Самойлович, заведующий лабораторией вакциноуправляемых инфекций РНПЦ эпидемиологии и микробиологии:

Если можно я отвечу на первый вопрос: достаточно ли доказательств? Да, несомненно, доказательств более чем достаточно. Наиболее убедительное доказательство – это эрадикация, ликвидация натуральной оспы, которая была достигнута в мире с помощью вакцинации. После этого вакцина против натуральной оспы была отменена.

Ожидается, что в ближайшем будущем будет ликвидирована еще одна инфекция – это полиомиелит. Из трех серотипов вируса полиомиелита, которые вызывают страшное заболевание – паралитический полиомиелит, к настоящему времени ликвидированы уже два серотипа. Остался только серотип один. Сейчас вот этот природный, дикий полиовирус серотипа один циркулирует только в двух странах. Две страны эндемичны – это Пакистан и Афганистан. Ожидается, что в ближайшем будущем мы достигнем, мир достигнет ликвидации еще одной инфекции.

Таких примеров много. Можно привести в качестве примера краснуху, когда эта инфекция практически не регистрируется уже на территории нашей страны – единичные завозные случаи. С 2011 года в Республике Беларусь не регистрируется дифтерия, регистрируются единичные случаи эпидемического паротита. Этот перечень можно продолжать долго. Так что доказательств сегодня и публикаций на этот счет, убедительных опубликованных данных очень много.