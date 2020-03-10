Запретят использовать пластиковую тару в кафе и ресторанах Беларуси: что именно исчезнет

Валерия Борисевич, корреспондент: Специалисты подсчитали: с 1950 года в мире было произведено более 8 млрд. тонн пластика, на сегодняшний день – это мусор, перерабатывается из них всего лишь 9%.

Стаканчики, столовые приборы, пакеты. Сложно представить свою жизнь без привычного бытового пластика, однако некоторые страны всё же рискнули выйти из зоны комфорта и сделать мир чище. В этот список можно внести Канаду, Великобританию, Казахстан, в лидеры стремится и Беларусь. К примеру, совсем скоро страна откажется от пластика в кафе и ресторанах.

Ирина Шпак, начальник отдела методологии управления организации торговли и общественного питания МАРТ:

Данное постановление министерства антимонопольного регулирования торговли принято 19 февраля, №14. На сегодняшний день в данный перечень включены тарелки, стаканы, чашки, палочки для размешивания напитков, трубочки-соломинки для напитков, и упаковка: коррексы, контейнеры, бутылки – для продукции общественного питания и пищевых продуктов, за исключением изделий для кулинарных полуфабрикатов и кондитерских изделий.