Запреты на посещение лесов действуют в 9 районах Беларуси

Запреты и ограничения в лесах продолжают действовать в ряде районов Беларуси. Данные размещены на интерактивной карте Минлесхоза.

Посещение лесов ограничено в Барановичском, Березовском, Ивановском, Ивацевичском, Каменецком, Ляховичском, Малоритском, Пинском, Пружанском районах Брестской области; в Россонском районе Витебской области; Лельчицком районе Гомельской области; Вороновском, Гродненском, Дятловском, Лидском, Мостовском, Щучинском районах Гродненской области; Климовичском, Костюковичском, Кричевском, Мстиславском, Хотимском районах Могилевской области. Во время действия указанной меры посещение леса разрешено (прогулки, собр грибов или ягод). Однако въезд на территорию леса на автомобиле запрещен. Под запретом – разводение костров.

Посещение запрещено на территории Брестского, Дрогичинского, Жабинковского, Кобринского районов Брестской области; Берестовицкого, Волковысского, Зельвенского, Свислочского, Слонимского районрайонов Гродненской области. Введенный запрет означает полный отказ гражданами от посещения лесов, в том числе от въезда на их территорию на транспортном средстве.

Фото: mlh.by