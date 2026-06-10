Прямой эфир

Запреты на посещение лесов действуют в 9 районах Беларуси

10 июня 2026 12:35
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Запреты на посещение лесов действуют в 9 районах Беларуси-0

Запреты и ограничения в лесах продолжают действовать в ряде районов Беларуси. Данные размещены на интерактивной карте Минлесхоза.

Посещение лесов ограничено в Барановичском, Березовском, Ивановском, Ивацевичском, Каменецком, Ляховичском, Малоритском, Пинском, Пружанском районах Брестской области; в Россонском районе Витебской области; Лельчицком районе Гомельской области; Вороновском, Гродненском, Дятловском, Лидском, Мостовском, Щучинском районах Гродненской области; Климовичском, Костюковичском, Кричевском, Мстиславском, Хотимском районах Могилевской области. Во время действия указанной меры посещение леса разрешено (прогулки, собр грибов или ягод). Однако въезд на территорию леса на автомобиле запрещен. Под запретом – разводение костров. 

Посещение запрещено на территории Брестского, Дрогичинского, Жабинковского, Кобринского районов Брестской области; Берестовицкого, Волковысского, Зельвенского, Свислочского, Слонимского районрайонов Гродненской области. Введенный запрет означает полный отказ гражданами от посещения лесов, в том числе от въезда на их территорию на транспортном средстве.

Фото: mlh.by

# природа Беларуси

Другие новости рубрики

Все новости
«Планируем оздоровить 3625 детей» – о летних лагерях Дзержинского района поговорили с экспертом
10 июня 2026 11:31

«Планируем оздоровить 3625 детей» – о летних лагерях Дзержинского района поговорили с экспертом

Для лучших пионеров Миской области – рассказываем о профильном оздоровительном лагере «Лидер»
10 июня 2026 11:29

Для лучших пионеров Миской области – рассказываем о профильном оздоровительном лагере «Лидер»

Оздоравливаются 85 ребят – рассказываем о лагере дневного пребывания в средней школе № 2 Фаниполя
10 июня 2026 11:23

Оздоравливаются 85 ребят – рассказываем о лагере дневного пребывания в средней школе № 2 Фаниполя