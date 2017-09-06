Прямой эфир

«Крэатыўна падысці да выканання вядомай песні»: 7 верасня глядзіце тэлеверсію «Залатой калекцыі беларускай песні» ў Полацку

06 сентября 2017 12:28
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

У адным старажытным, але вечна маладым царстве, у калысцы святых і святынь, у горад, дзе па Божай ласцы я на свет з’явіўся, завітала «Залатая калекцыя беларуская песні»…

«Крэатыўна падысці да выканання вядомай песні»: 7 верасня глядзіце тэлеверсію «Залатой калекцыі беларускай песні» ў Полацку-1

Мабыць, менавіта так напісаў бы Францыск Скарына пра наша песеннае свята. Цяпер мы можам толькі падзякаваць яму за прасвятленне і адзначыць Дзень пісьменства і беларускага кнігадрукавання ў Полацку на поўную моц. І каб было на поўную моц, мы працавалі, не пакладаючы рук.

«Крэатыўна падысці да выканання вядомай песні»: 7 верасня глядзіце тэлеверсію «Залатой калекцыі беларускай песні» ў Полацку-4

Зоркі эстрады, танцавальныя калектывы праводзілі рэпетыцыі як на сцэне, так і за кулісамі. І пакуль адны распяваліся, іншыя спяшаліся хутчэй даставіць вам полацкія навіны, быццам гарачыя піражкі.

Нягледзячы на дождж, палачане і госці першай культурнай сталіцы Беларусі прыходзілі паглядзець нават на рэпетыцыю нумароў з праверкай гуку, святла і сцэнаграфіі.

«Крэатыўна падысці да выканання вядомай песні»: 7 верасня глядзіце тэлеверсію «Залатой калекцыі беларускай песні» ў Полацку-7

Прызнаемся, і нам хацелася ў пляс і спевы пад цудоўныя родныя песні. І так цяжка часам стрымацца.

Паэзія натхняе на музыку і ў выніку нараджаецца песня. Шмат вершаў беларускіх аўтараў сышлі са старонак кніг і прагучалі з вуснаў артыстаў падчас канцэрта. Новыя аранжыроўкі і падыходы да беларускай класікі, новыя творы, якія праз некалькі дзесяцігоддзяў абавязкова таксама папоўняць скарб беларускіх песень.

«Крэатыўна падысці да выканання вядомай песні»: 7 верасня глядзіце тэлеверсію «Залатой калекцыі беларускай песні» ў Полацку-10

Дарыя, спявачка:
Я з дзяцінства марыла выканаць песню, якая называецца «Я люблю цябе, Белая Русь». Я вельмі ўдзячна ўсім тым, хто дапамог ажыццявіць мне маю мару і выканаць песню так, як я задумала. Менавіта да гэтых урачыстасцяў. Дзякуй.

«Крэатыўна падысці да выканання вядомай песні»: 7 верасня глядзіце тэлеверсію «Залатой калекцыі беларускай песні» ў Полацку-13

«Лас-Вегас» і «PROвокация»:
Мы аб’ядналіся з хлопцамі і вырашылі крэатыўна падысці да выканання вядомай песні. Дзяўчаты прапанавалі нам гэты эксперымент. Здаецца, атрымалася цікава.

«Крэатыўна падысці да выканання вядомай песні»: 7 верасня глядзіце тэлеверсію «Залатой калекцыі беларускай песні» ў Полацку-16

«О, Беларусь, мая шыпшына», «Спадчына», «Я люблю цябе, Белая Русь» і іншыя песні пра родны кут, святую асветніцу Ефрасінню Полацкую, пра нашу культуру. Як аднойчы адзначыў беларускі паэт Генадз Бураўкін, «А калі не спяваць аб Радзіме, дык навошта наогул спяваць?»

«Крэатыўна падысці да выканання вядомай песні»: 7 верасня глядзіце тэлеверсію «Залатой калекцыі беларускай песні» ў Полацку-19

Калі вы не змаглі пабываць на нашым святочным канцэрце ў Полацку, у вас ёсць магчымацсь паглядзець тэлевізійную версію 7 верасня у 20:15. Не прапусціце!

А лепш прыязджайце ў Гродна ці Маладзечна, дзе «Залатая калекцыя беларуская песні» працягне свё музычнае вандраванне. Набывайце квіткі, каб зноў пачуць лірычнае гучанне роднай мовы і ўсім разам спяваць радкі з любімых твораў.

# общество # Фотофакт # Золотая коллекция белорусской эстрады

Другие новости рубрики

Все новости
Посмотрите, какая красота: в Дубровно прошел конкурс цветоводов и озеленителей
06 сентября 2017 12:26

Посмотрите, какая красота: в Дубровно прошел конкурс цветоводов и озеленителей

«Идеальный небоскрёб» появился на улице Октябрьская в Минске
06 сентября 2017 11:59

«Идеальный небоскрёб» появился на улице Октябрьская в Минске

Зубной кабинет на колесах: необычный эксперимент проводят пограничники Беларуси
06 сентября 2017 11:40

Зубной кабинет на колесах: необычный эксперимент проводят пограничники Беларуси