Запрет на рекламу и распространение в интернете: электронные сигареты приравняют к табачным изделиям
Новости Беларуси. Электронные сигареты приравняют к табачным изделиям, а за дорожный сервис можно будет рассчитаться топливной картой. Сегодня глава государства одобрил ряд документов, которые позволят усовершенствовать законодательство в отдельных аспектах экономической сферы.
Разработчики, в частности, предлагают запретить рекламу электронных сигарет, нельзя будет также продавать их несовершеннолетним.
А еще расширят список свободных от курения мест.
Кроме того, новшества коснуться транспортных платежей и финансового рынка Беларуси.
Расплачиваться чипом на заправке уже привыкли многие белорусские водители. Прежде всего, это выгодно предприятиям и организациям. Эффективный способ контролировать транспортные расходы.
Да и самим водителям удобнее, чем использовать наличные.
Сегодня в Беларуси уже до 50 % топлива оплачивается именно таким способом.
Топливные карты – стандарт международный. И Беларусь, к внедрению такой многофункциональной системы расчета, как говорят, специалисты подошла в плотную. Разработан соответствующий проект Указа. При чем, топливной картой предложат расплатиться не только на заправке.
Рассчитаться за проезд по платной трассе.
Да и весь придорожный сервис. Привлекательнее станет транзит, ведь водители-иностранцы тоже смогут воспользоваться такой услугой. Идея на высшем уровне поддержана, но еще предстоит поработать над защитой прав потребителя.
Игорь Ляшенко, председатель концерна «Белнефтехим»:
Проект указа будет взят нами в доработку в части усиления защиты прав потребителя, чтобы потребители не столкнулись с организациями, выпускающими топливные карты, которые вдруг по каким-либо причинам не смогут оказать этот сервис.
Наряду с указом об использовании топливных карт сегодня на совещании у главы государства обсуждали и другие документы.
Все они касаются законодательства экономической деятельности.
Только сферы разные.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Представленные правовые акты затрагивают достаточно широкий круг предприятий, финансовых структур и непосредственно, что самое важное, наших граждан. Поэтому прежде, чем принять решение, как я уже сказал, необходимо обсудить их со специалистами, которые их готовили.
Для меня это очень важно: какие предлагаются новации, и в чем суть этих новаций, какой ожидается экономический и социальный эффект
для государства и человека – это главное. Насколько предлагаемые документы системны, не придется ли вскоре опять вносить в них изменения, дополнения, а то и вовсе отменять или принимать новые нормативно-правовые акты.
Еще раз подчеркиваю, как бы это ни было популярно из уст Президента: мне не нужны никакие реформы ради реформ. Если это реформа, то это совершенствование, я об этом уже не единожды говорил. Если нужна какая-то коренная ломка без совершенствования – обоснуйте.
Но никаких реформ ради реформ.
Очередные новшества ждут наш финансовый рынок. С проблемой кредитных задолженностей, дебиторок – сталкиваются многие предприятия и компании. По всему миру.
Есть объем накопившихся долгов и в Беларуси.
Секьюритизация – это новый инструмент для Беларуси. Суть его в том, что финансовая организация выкупает задолженность и на эту сумму выпускает облигации.
Таким образом задолженность «превращается» в живые деньги.
В пользу популярности этой схемы в мировой практике – говорят цифры – сделки на 1,5 триллиона долларов ежегодно.
Михаил Грачев, финансовый консультатнт:
Это выгодно всем. Тот, кто получил кредит, он его уже получил. Мы, как та организация, которая переуступаем, мы получаем средства под залог этого кредита. А та сторона, которая приобретает этот актив, получает доход от того кредита, который выдали мы.
По факту, это передача долга от одного кредитора другому, так называемая уступка прав требования. В Беларуси в ближайшее время появятся специальные финансовые организации, которые и будут заниматься секуляризацией, то есть присвоением, соответствующих активов.
Владимир Амарин, министр финансов Республики Беларусь:
Учитывая то, что у нас сегодня есть определенные объемы, накопленная задолженность. Необходимо каким-то образом их развязывать, то данная тема будет помогать развязыванию долгов.
Курить или не курить каждый решает сам.
Государство же решает, как сохранить здоровье белорусов и оградить от этой вредной привычки детей.
Очередной шаг – электронные сигареты приравняют к табачным изделиям. В том смысле, что на них теперь будут распространяться все те же правила и требования. А это запрет на рекламу, продажу несовершеннолетним, распространение в интернете. Сами правила реализации такого товара станут более жесткими. В больших магазинах – площадью тысяча и более квадратных метров – продавать сигареты разрешат только в специальных отделах. С 2021 года хотят запретить и продажу табака на кассах магазинов. Расширят также список мест, где курить запрещено.
Виолетта Брезовская, начальник управления организации торговли и услуг Министерства антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь:
Мы понимаем, что есть определённая категория людей, которая курит.
И нужно думать, где же они все-таки будут курить. В этой части декрет будет ещё прорабатываться.
Запретить курить планируют в лифтах, на пляжах и в машинах в присутствии детей до 14 лет. О вреде или относительной безвредности электронных сигарет споров много. Их популярность в стране растет – и эта тенденция настораживает. Мы уже попадали в десятку самых курящих стран мира, а по статистике к сигарете пристрастился каждый третий белорус. Новый декрет как раз призван повернуть эту тенденцию вспять, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.