Запрет на рекламу и распространение в интернете: электронные сигареты приравняют к табачным изделиям

Новости Беларуси. Электронные сигареты приравняют к табачным изделиям, а за дорожный сервис можно будет рассчитаться топливной картой. Сегодня глава государства одобрил ряд документов, которые позволят усовершенствовать законодательство в отдельных аспектах экономической сферы. Разработчики, в частности, предлагают запретить рекламу электронных сигарет, нельзя будет также продавать их несовершеннолетним. А еще расширят список свободных от курения мест. Кроме того, новшества коснуться транспортных платежей и финансового рынка Беларуси.

Расплачиваться чипом на заправке уже привыкли многие белорусские водители. Прежде всего, это выгодно предприятиям и организациям. Эффективный способ контролировать транспортные расходы.

Да и самим водителям удобнее, чем использовать наличные. Сегодня в Беларуси уже до 50 % топлива оплачивается именно таким способом. Топливные карты – стандарт международный. И Беларусь, к внедрению такой многофункциональной системы расчета, как говорят, специалисты подошла в плотную. Разработан соответствующий проект Указа. При чем, топливной картой предложат расплатиться не только на заправке. Рассчитаться за проезд по платной трассе. Да и весь придорожный сервис. Привлекательнее станет транзит, ведь водители-иностранцы тоже смогут воспользоваться такой услугой. Идея на высшем уровне поддержана, но еще предстоит поработать над защитой прав потребителя.

Игорь Ляшенко, председатель концерна «Белнефтехим»:

Проект указа будет взят нами в доработку в части усиления защиты прав потребителя, чтобы потребители не столкнулись с организациями, выпускающими топливные карты, которые вдруг по каким-либо причинам не смогут оказать этот сервис.

Наряду с указом об использовании топливных карт сегодня на совещании у главы государства обсуждали и другие документы. Все они касаются законодательства экономической деятельности. Только сферы разные. Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Представленные правовые акты затрагивают достаточно широкий круг предприятий, финансовых структур и непосредственно, что самое важное, наших граждан. Поэтому прежде, чем принять решение, как я уже сказал, необходимо обсудить их со специалистами, которые их готовили. Для меня это очень важно: какие предлагаются новации, и в чем суть этих новаций, какой ожидается экономический и социальный эффект для государства и человека – это главное. Насколько предлагаемые документы системны, не придется ли вскоре опять вносить в них изменения, дополнения, а то и вовсе отменять или принимать новые нормативно-правовые акты. Еще раз подчеркиваю, как бы это ни было популярно из уст Президента: мне не нужны никакие реформы ради реформ. Если это реформа, то это совершенствование, я об этом уже не единожды говорил. Если нужна какая-то коренная ломка без совершенствования – обоснуйте. Но никаких реформ ради реформ. Очередные новшества ждут наш финансовый рынок. С проблемой кредитных задолженностей, дебиторок – сталкиваются многие предприятия и компании. По всему миру. Есть объем накопившихся долгов и в Беларуси.

Секьюритизация – это новый инструмент для Беларуси. Суть его в том, что финансовая организация выкупает задолженность и на эту сумму выпускает облигации.