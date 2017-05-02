Прямой эфир

2 рубля и 30 копеек – стоимость сдачи одного предмета ЦТ в 2017 году

02 мая 2017 15:36
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Месяц, чтобы определиться, куда поступать. В Беларуси началась регистрация абитуриентов на централизованное тестирование.

Сдача одного предмета обойдется выпускникам в 2 рубля 30 копеек.

Всего в стране открыто более 40 пунктов регистрации. Правила приема в ВУЗы остались те же, что и в 2016 году. Правда, появились и дополнительные возможности. Например, для тех, кто не сможет прийти на экзамен по уважительной причине предусмотрены три резервных дня.

2 рубля и 30 копеек – стоимость сдачи одного предмета ЦТ в 2017 году-1

Также сдать теперь можно не три, а четыре экзамена.

Сергей Касперович, начальник управления высшего образования Министерства образования Республики Беларусь:
Основные изменения направлены на то, чтобы увеличить выбор абитуриента, улучшить возможности для правильного выбора своего профессионального будущего. Сертификаты, которые будут получены в 2017 году, могут быть использованы для поступления и в 2018 году.

Подать документы абитуриенты могут вплоть до начала лета, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Первым испытанием для будущих студентов станет тест по белорусскому языку, который пройдет 12 июня.

# общество # Фотофакт # ЦТ (централизованное тестирование) в Беларуси # Сергей Касперович

Другие новости рубрики

Все новости
Я впервые вижу машины такого размера, я удивлен и шокирован: китайский журналист о белорусских самосвалах
02 мая 2017 15:24

Я впервые вижу машины такого размера, я удивлен и шокирован: китайский журналист о белорусских самосвалах

Праздничная программа на 9 мая: изюминкой уникальное станет 3D-шоу
02 мая 2017 15:17

Праздничная программа на 9 мая: изюминкой уникальное станет 3D-шоу

МИД Беларуси презентовал новый логотип
02 мая 2017 10:50

МИД Беларуси презентовал новый логотип