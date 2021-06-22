Запрет на посещение лесов. Почему его нельзя нарушать и какой штраф за это грозит?

Новости Беларуси. Жара в Минской области продолжает бить температурные рекорды. Пока запрет на посещение лесов введен в Березинском и Солигорском районах, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Такое решение приняли местные власти. Как правило, ограничительные меры вводят при наступлении 4-го уровня пожарной опасности – жаркая и сухая погода, нет дождя, возгорание может возникнуть от малейшей искры. Вовремя обнаружить пожар в лесном массиве помогает специальная система раннего обнаружения.

Анастасия Швайбович, официальный представитель Минского областного управления МЧС:

Мы призываем каждого быть предельно осторожным. Если вы отправляетесь на улицу, не забывайте, что с 12:00 до 16:00 солнце наиболее активно, используйте головные уборы и легкую одежду, пейте побольше жидкости. Обратите внимание на то, что любой выброшенный из окна автомобиля окурок либо оставленная разбитая бутылка могут стать источником возникновения пожара в природных экосистемах. Если вы стали свидетелем такого пожара, ни в коем случае не проходите мимо, не паникуйте, звоните спасателям по телефону 101 либо 112.