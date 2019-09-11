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Записывают, кто и куда едет. В Минске считают велосипедистов

11 сентября 2019 12:24
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В Минске считают велосипедистов. Это происходит в 15 точках, рассказали в программе «Большой город». В столице дежурят волонтеры – всего более 30 человек. У каждого в руках – специальный бланк.

Записывают, кто и куда едет. В Минске считают велосипедистов-1

Добровольцы записывают пол проехавшего велосипедиста, марку его «железного коня» и направление движения.

Записывают, кто и куда едет. В Минске считают велосипедистов-4

Также волонтеры подмечают, была ли на человеке экипировка.

По предварительным данным, в час пик по самым популярным участкам проезжают до 500 человек.

# Велосипед # общество

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