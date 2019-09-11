Записывают, кто и куда едет. В Минске считают велосипедистов

В Минске считают велосипедистов. Это происходит в 15 точках, рассказали в программе «Большой город». В столице дежурят волонтеры – всего более 30 человек. У каждого в руках – специальный бланк.
В Минске считают велосипедистов. Это происходит в 15 точках, рассказали в программе «Большой город». В столице дежурят волонтеры – всего более 30 человек. У каждого в руках – специальный бланк.
Добровольцы записывают пол проехавшего велосипедиста, марку его «железного коня» и направление движения.
Также волонтеры подмечают, была ли на человеке экипировка.
По предварительным данным, в час пик по самым популярным участкам проезжают до 500 человек.