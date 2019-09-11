Осваиваем беговелы, проходим мифический квест и релаксируем под пение птиц. Все фишки Дня города в одном материале

В Ботаническом саду встретят День города по мотивам древних мифов и легенд, рассказали в программе «Большой город». Откроет программу греческая богиня цветов.

Екатерина Солодуха, организатор праздника:

Здесь будут выступать и театры. Например, театр «ИнЖест» покажет свой спектакль «Фейерверк. Золотой век». Здесь будет выступать Национальный академический театр имени Горького. Он покажет «Вива, комедия!» 14 сентября ждёт нас концерт симфонического оркестра. В целом, мы готовим и квест «Одиссей», здесь будет научная программа, буккросинг. Будет интересно всем!

Ирина Аношенко, экскурсовод Центрального ботанического сада НАН Беларуси:

Если вы выйдете в сад просто погулять, то, наверное, не пройдёте мимо коллекции георгин. Хризантемы, которые сразу поражают и своим цветением, и разнообразием. Одна из самых крупных коллекций гладиолусов у нас. Тоже красивые растения и незабываемые. Нагулять аппетит в День города будет где. Тем более что в этом году, большое внимание – здоровому образу жизни. В парке экстремальных видов спорта молодёжь сможет поучаствовать в фестивале уличной культуры.

А на площадке вблизи «Чижовка-Арены» развернутся уличные гонки для взрослых и детей – на автомобилях и беговелах. Самому юному участнику – всего два года. Правда, маленькие минчане на соревнования должны принести медицинскую справку и захватить с собой шлем, защиту на руки и ноги. А если вы уверенно дефилируете по улицам большого города в туфлях на каблуках, вам можно смело отправляться на тематический забег. Правда, есть одно условие: высота каблука должна быть не меньше пяти сантиметров.

Преодолеть предлагают сто метров! Но чтоб оставаться во всех смыслах на высоте до конца, нужно очень постараться. Со слов организаторов, по опыту прошлого года, по итогам соревнования все туфли участниц остались целы.

Для тех, кто не любит шумиху, впервые организуют площадки для релаксации. Так, в парке 900-летия Минска можно будет послушать спокойную классическую музыку и насладиться пением редких краснокнижных птиц. А для киноманов – здесь впервые организуют бесплатные показы под открытым небом для взрослых и детей.

Сергей Масляк, глава администрации Заводского района Минска:

Мы в этом году решили свою музыкальную программу построить на выступлении кавер-групп, которые исполнят песни прошлых лет, с которых начинал, собственно говоря, своё развитие Минск и наша страна, в целом. Так и песни уже подрастающего поколения, которые сейчас у молодёжи популярны и востребованы. В целом, в городе с 952-летней историей готовят концерты, интерактивные игры, семейные фестивали. В каждом уголке Минска. Под стать числу гостей большого праздника и традиционный фуд-корт на площадке возле Дворца спорта. Более тысячи мест для отдыхающих. Работать будет три дня с 13 по 15 сентября.

Кстати, магазины столицы к празднику предложат приятные скидки до 50 процентов.

Дмитрий Плеханов, заместитель начальника отдела ГУПР Мингорисполкома:

На данном фуд-корте в большей части будут располагаться фуд-траки, а также палатки, которые в широком ассортименте представят кулинарную, кондитерскую продукцию, различные напитки и угощения для гостей и жителей столицы. Преимущественно будут преобладать такие угощения, как полюбившиеся всем драники, блины, шашлык. Плюс живая музыка, танцы и, конечно, город мастеров. Различные активности и развлечения, как в центре, так и в каждом спальном районе Минска. Финалом празднований в 23 часа станет 15-минутное музыкально-пиротехническое фейерверк-шоу.

Александр Шестаков, заместитель начальника управления культуры Мингорисполкома:

День города будет начинаться с торжественной церемонии возложения цветов возле обелиска «Минск – город-герой». Начало этого мероприятия в 11.00. Потом на зеленой зоне на пересечении проспектов Победителей и Машерова будет проходить международный исторический фестиваль «Мінск-старажытны», в котором принимают участие различные международные клубы исторической реконструкции. Это театрализованный, интерактивный проект. Дальше по проспекту можно продвигаться и идти на площадку у Дворца спорта. Будет проходить 13-15-го числа H.O.G. Rally в рамках Дня города. Приглашаю следить за программой соревнований, потому что будут в разное время насыщенные соревнования проходить. 14-го числа на площадке перед Дворцом спорта будет достаточно яркое, интересное событие – это «Сильнейший пожарный спасатель». Будет принимать участие не только Республика Беларусь, приглашаются ближнее и дальнее зарубежья. Поэтому в День города именно 14-го числа будет очень много ярких мероприятий. Мероприятия будут проходить и 15-го числа: всеми долгожданный и любимый Минский полумарафон и всем известный семейный праздник с различными призами «День танкиста» в парке Победы. Он будет продолжаться до 23 часов. Вас ждет различная концертная программа, фуд-траки и игровые зоны. Кроме этого, на проспекте Машерова планируется выставка военной техники.