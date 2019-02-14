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Порядка 500 военнослужащих запаса совершат марш–бросок с преодолением водной преграды

14 февраля 2019 11:59
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Новости Беларуси. В Вооруженных Силах продолжается комплексная проверка боевой и мобилизационной готовности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Порядка 500 военнослужащих запаса совершат марш–бросок с преодолением водной преграды-1

Вот так порядка 500 военнослужащих запаса одной из механизированных бригад на полигонах проходят боевое слаживание. Призванные из запаса вспоминают элементы боевой подготовки и оттачивают тактическое мастерство.

Порядка 500 военнослужащих запаса совершат марш–бросок с преодолением водной преграды-4

Под занавес сборов подразделения совершат многокилометровый марш с преодолением водной преграды в район выполнения задач.

# Армия Беларуси # общество # Фотофакт

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