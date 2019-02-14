Порядка 500 военнослужащих запаса совершат марш–бросок с преодолением водной преграды

Новости Беларуси. В Вооруженных Силах продолжается комплексная проверка боевой и мобилизационной готовности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вот так порядка 500 военнослужащих запаса одной из механизированных бригад на полигонах проходят боевое слаживание. Призванные из запаса вспоминают элементы боевой подготовки и оттачивают тактическое мастерство.