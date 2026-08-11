Запасов хватит на 100 лет! Одно из крупнейших месторождений мела в Европе находится под Брестом

Малоритский район сегодня наглядно доказывает, как природное богатство белорусской земли можно превратить в успешный национальный бренд. Именно здесь расположено одно из крупнейших в Европе месторождений мела, на базе которого еще в 2008 году вырос мощный кластер строительных материалов. Продукция предприятия мгновенно завоевала не только внутренний, но и капризный европейский рынок, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Последние годы стали для завода настоящим краш-тестом: жесткое санкционное давление, вынужденный разворот логистики, смена собственника и тяжелое кредитное бремя. Однако предприятие не просто выстояло. Главное, здесь сохранили уникальный трудовой коллектив и объемы выпуска конкурентоспособного товара. И сегодня завод выходит на новые мощности.