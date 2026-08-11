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Запасов хватит на 100 лет! Одно из крупнейших месторождений мела в Европе находится под Брестом

11 августа 2026 17:29
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Малоритский район сегодня наглядно доказывает, как природное богатство белорусской земли можно превратить в успешный национальный бренд. Именно здесь расположено одно из крупнейших в Европе месторождений мела, на базе которого еще в 2008 году вырос мощный кластер строительных материалов. Продукция предприятия мгновенно завоевала не только внутренний, но и капризный европейский рынок, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Последние годы стали для завода настоящим краш-тестом: жесткое санкционное давление, вынужденный разворот логистики, смена собственника и тяжелое кредитное бремя. Однако предприятие не просто выстояло. Главное, здесь сохранили уникальный трудовой коллектив и объемы выпуска конкурентоспособного товара. И сегодня завод выходит на новые мощности. 

Запасов хватит на 100 лет! Одно из крупнейших месторождений мела в Европе находится под Брестом-2

Под слоем песка – мел, одни из крупнейших залежей в Европе. Открыты в 80-х. Запасов хватит минимум на 100 лет бесперебойной работы производства. Верхний слой тоже в дело. Песок не пустая порода – сырье для переработки.

Запасов хватит на 100 лет! Одно из крупнейших месторождений мела в Европе находится под Брестом-4

Кристина Протосовицкая, корреспондент:
Мы находимся непосредственно на месторождении. Здесь расположился мини-завод по гидроклассификации песка. Это значит, что здесь его промывают и делят по фракциям. Меньше чем в километре украинская граница.

Запасов хватит на 100 лет! Одно из крупнейших месторождений мела в Европе находится под Брестом-6

Карьер «Хотиславский» упирается в пограничную полосу. Режимная зона с особым доступом. Отсюда сырье идет на завод в 4 километрах. Мощность – 80 миллионов силикатных кирпичей в год. Сегодня выпускают около 2 миллионов в месяц – строго под рынок. Ассортимент насчитывает 40 наименований: кирпич, блок, плита, камень.

Запасов хватит на 100 лет! Одно из крупнейших месторождений мела в Европе находится под Брестом-8

Технология обманчиво проста. Всего два компонента: песок и молотая известь – больше ничего. Смешали, известь погасили, спрессовали – и на выходе прочный силикатный кирпич.

Запасов хватит на 100 лет! Одно из крупнейших месторождений мела в Европе находится под Брестом-10

Кристина Протосовицкая:
Это автоклавы, где проходит термовлажностная обработка продукции. Из «сырца» появляется твердый кирпич. Все процессы на заводе автоматизированы.

Запасов хватит на 100 лет! Одно из крупнейших месторождений мела в Европе находится под Брестом-12

Это одно из крупнейших силикатных производств Беларуси. Здесь делают то, чего не делают другие. Эксклюзивная продукция и уникальное оборудование. Некоторым формам аналогов в стране нет.

Подробнее в видео.

# Предприятия Беларуси

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