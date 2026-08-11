Запасов хватит на 100 лет! Одно из крупнейших месторождений мела в Европе находится под Брестом
Малоритский район сегодня наглядно доказывает, как природное богатство белорусской земли можно превратить в успешный национальный бренд. Именно здесь расположено одно из крупнейших в Европе месторождений мела, на базе которого еще в 2008 году вырос мощный кластер строительных материалов. Продукция предприятия мгновенно завоевала не только внутренний, но и капризный европейский рынок, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Последние годы стали для завода настоящим краш-тестом: жесткое санкционное давление, вынужденный разворот логистики, смена собственника и тяжелое кредитное бремя. Однако предприятие не просто выстояло. Главное, здесь сохранили уникальный трудовой коллектив и объемы выпуска конкурентоспособного товара. И сегодня завод выходит на новые мощности.
Под слоем песка – мел, одни из крупнейших залежей в Европе. Открыты в 80-х. Запасов хватит минимум на 100 лет бесперебойной работы производства. Верхний слой тоже в дело. Песок не пустая порода – сырье для переработки.
Кристина Протосовицкая, корреспондент:
Мы находимся непосредственно на месторождении. Здесь расположился мини-завод по гидроклассификации песка. Это значит, что здесь его промывают и делят по фракциям. Меньше чем в километре украинская граница.
Карьер «Хотиславский» упирается в пограничную полосу. Режимная зона с особым доступом. Отсюда сырье идет на завод в 4 километрах. Мощность – 80 миллионов силикатных кирпичей в год. Сегодня выпускают около 2 миллионов в месяц – строго под рынок. Ассортимент насчитывает 40 наименований: кирпич, блок, плита, камень.
Технология обманчиво проста. Всего два компонента: песок и молотая известь – больше ничего. Смешали, известь погасили, спрессовали – и на выходе прочный силикатный кирпич.
Кристина Протосовицкая:
Это автоклавы, где проходит термовлажностная обработка продукции. Из «сырца» появляется твердый кирпич. Все процессы на заводе автоматизированы.
Это одно из крупнейших силикатных производств Беларуси. Здесь делают то, чего не делают другие. Эксклюзивная продукция и уникальное оборудование. Некоторым формам аналогов в стране нет.
Подробнее в видео.