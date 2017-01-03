Западный обход, школы, театр кукол: как будет развиваться Брест

Новости Беларуси. Строительство Западного обхода Бреста будет продолжено в нынешнем году. Магистраль должна соединить республиканские трассы к границам России и Украины, а также международные пункты пропуска «Брест-Тересполь» и «Козловичи».

В масштабный проект будут вложены не только средства республиканского бюджета, но и Банка развития. Западный обход разгрузит город от транспортных потоков и станет визитной карточкой города над Бугом к его 1000-летию, которое будут праздновать в 2019 году.

К этому моменту планируется построить и ввести в строй десятки административных зданий, несколько детских садов и школ, а также продолжить строительство театра кукол, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.