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Западный обход, школы, театр кукол: как будет развиваться Брест

03 января 2017 06:02
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Новости Беларуси. Строительство Западного обхода Бреста будет продолжено в нынешнем году. Магистраль должна соединить республиканские трассы к границам России и Украины, а также международные пункты пропуска «Брест-Тересполь» и «Козловичи».

В масштабный проект будут вложены не только средства республиканского бюджета, но и Банка развития. Западный обход разгрузит город от транспортных потоков и станет визитной карточкой города над Бугом к его 1000-летию, которое будут праздновать в 2019 году.

К этому моменту планируется построить и ввести в строй десятки административных зданий, несколько детских садов и школ, а также продолжить строительство театра кукол, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

# общество # Брест

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