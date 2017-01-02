Игра «Удача в придачу!» от «Евроопта»: определены очередные обладатели квартиры, машин и денежных призов

Новости Беларуси. Аттракцион щедрости от «Евроопта». Только удача и счастливая рука Леонида Якубовича повлияли на итог предновогоднего 23 розыгрыша игры «Удача в придачу!» Обладателем заветных метров стала житель города Рогачева Гомельской области, а два внедорожника уехали в Лельчицы и Витебск, еще один остался в столице.

За несколько часов до Нового года Леонид Якубович определил судьбу трехкомнатной квартиры в Минске от «Евроопта». Главный приз популярный телеведущий самой щедрой игры «Поле чудес» и помог разыграть.

А уже 2 января председатель совета директоров сети «Евроопт» Андрей Зубков вручил победителю ключи от квартиры. Ведь недаром Ирина Ивановна из Рогачева мечтала о своих квадратных метрах в столичной новостройке. И сначала даже подумала, что это шутка.

Ирина Борисова:

Я очень рада, счастлива. Как раз у меня в январе День рождения. Машину, наверное, еще хочу выиграть. Буду приезжать в гости к детям.

Также сегодня вручили ключи и от трех новеньких внедорожников. Для Галины Арсентьевны из Лельчиц Гомельской области, которая приняла участие в игре впервые, оказалось удачным подарком к юбилею.

Галина Дадацкая:

К Новому году покупали все продукты в «Евроопте» и купили два кофе. Я сказала, что кофе будем пить тогда, когда выиграем.

Жанна Дащенко:

Сын не верил. Говорил, что не бывает. Но, как он говорит: «Мама, ты меня уделала, убедила».

Впрочем, и не скромничает. В семье три водителя, а машины всего две. Поэтому семья Дащенко из Витебска продолжит играть в «Удачу в придачу!»

Не прогадала с «Е-доставкой» к новогоднему столу и минчанка Алла Илларионовна.

Алла Савчук:

Эмоции, конечно, зашкаливают. До сих пор не верится. Хотя вот она, красавица, стоит.

2016 год благодаря торговой сети «Евроопт» стал для белорусов самым настоящим годом удачи. За это время больше 22 тысяч человек стали победителями в народной игре «Удача в придачу!» Разыграны призы на общую сумму в $3 млн. По дорогам Беларуси ездит уже 51 новый автомобиль, выигранный участниками народной игры. А трое самых удачливых покупателей стали хозяевами новеньких квартир в Минске. Игры такого масштаба в Беларуси еще не было.

Андрей Зубков, председатель совета директоров сети магазинов «Евроопт»:

Розыгрыши будут проводиться каждые две недели. Мы увеличиваем количество призов сразу в 30 раз: в каждом туре будет разыгрываться 30 тысяч денежных призов, 100 планшетов, три автомобиля и, конечно, главный приз – квартира в Минске.

Кстати, уже 31 декабря стартовал 24 тур народной игры «Удача в придачу!», который продлится по 13 января. Никогда еще изменить жизнь к лучшему не было так легко. Просто покупайте в «Евроопте», «Е-доставке» и «ГиперМолле» то, что собирались приобрести к рождественским праздникам, включая любой «товар удачи», и выигрывайте по-настоящему волшебные призы. Наполняя корзину, захватите любой из «товаров удачи».

К тому же, «Евроопт» в новом году удачи приготовил для своих покупателей дополнительные сюрпризы. Покупателей, которые за три тура игры «Удача в придачу!» (с 23 по 24 включительно) наберут 60 и более игровых кодов, ждут бесплатные пригласительные на концерты мега-звезд российской и белорусской эстрады. Первый концерт состоится уже в феврале с участием Валерии.

И еще один сюрприз, на этот раз для сотрудников «Евроопта».

Андрей Зубков, председатель совета директоров сети магазинов «Евроопт»:

Уже в 24 розыгрыше смогут принять участие наши дорогие сотрудники. Мы доказали всей стране честность и открытость наших правил, мы позволили убедиться всем, что никто не может повлиять на выбор победителя – только сама удача. А наши сотрудники, наши коллеги – они такие же покупатели «Евроопта», и, естественно, могут участвовать в народной игре и претендовать на ее замечательные призы.

Розыгрыш призов 24 тура игры «Удача в придачу!» состоится на Старый Новый год – 14 января. И, как знать, меньше чем через две недели какой-нибудь из «товаров удачи» может стать ключом от вашей новой квартиры в Минске или машины, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.