Западные звезды 90-х отжигают в «Минск-Арене»

Они приехали, чтобы зажечься с новой силой. Впервые звёзды 90-х возвращают Беларусь в глобальное дискотечное прошлое.

Самый настоящий диско-бум ритмом в сто двадцать ударов в минуту. За десять прошедших лет многие западные артисты девяностых со своими хитами не раз посещали Россию и, наконец, доехали до нас. Эти мотивы всегда в памяти, а слова вспоминаются сами собой.

Отныне услышать хит 90-х «Коко-Джамбо» вживую — это уже не из области фантастики. Реальные Dr. Alban, Snap!, Rednex, Brooklyn Bounce, Mr. President, Ice MC и остальные «те самые» мэтры диско заполонили необъятную «Минск-Арену». Ведь теперь и у нас есть площадка, которая способна достойно принять и выдержать даже такой масштабный «ретро-диско-взрыв».

Ice MC, рэп-исполнитель:

Мы только приехали сюда, поэтому я все время оборачиваюсь, смотрю по сторонам. Красиво тут, мне очень нравится. Так что я уже заранее думаю, что вернусь сюда и, может быть, еще не раз.

Группа Brooklyn Bounce:

Нас пригласили в Минск на самую настоящую дискотеку 90-х, поэтому мы здесь. Окей, у нас есть парочка зажигательных хитов, и я думаю, что мы способны сделать концерт более колоритным.

Они снова делают шоу вместе, как делали это в девяностых. За десять лет эти звёзды не побледнели и «зажигать» не перестали. Как ни странно, их старые песни старыми не стали и слушателям не приелись до сих пор. Правда, некоторые из артистов на «Дискотеку» умудрились привезти и новые песни... но в том же неунывающем диско-стиле девяностых.

Группа Snap!:

Огромное шоу! Мы тут, чтобы делать шоу.

Стиль девяностых. О, нам очень нравится жить в девяностых каждый день. Это было отличное время.

Lazee, группа Mr. President:

Здесь собрались артисты, с которыми я дружу уже много лет. Dr. Alban — мой близкий друг, а с Ice MC мы вообще практически соседи. Мы вместе делаем многое, в первую очередь, выступаем на совместных концертах. Они все — мои друзья.

Повторится ли снова столь уникальный диско-концерт в Беларуси, судить пока рано. Но те, кто не успел либо опоздал увидеть шоу девяностых в «Минск-Арене», потанцевать под хиты кумиров смогут возле экранов своих телевизоров. Телеканал СТВ подарит всем телеверсию дискотеки уже в следующие выходные.

Юлия Романович и Александр Миранович. Телекомпания СТВ.