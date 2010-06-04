VIII Республиканский фестиваль национальных культур открылся в Гродно

Сегодня Гродно объединил представителей всех национальностей, проживающих в Беларуси.

В городе над Нёманом открылся VIII Республиканский фестиваль национальных культур.

Участников культурного форума поздравил Президент Беларуси Александр Лукашенко. Сотни участников трех десятков национальных объединений в эти выходные будут знакомить горожан со своими традициями.

На самой большой концертной площадке Гродно, в спортивном комплексе «Нёман», прошла церемония открытия VIII Республиканского фестиваля национальных культур. В этом году он собрал около 10 тысяч зрителей и участников праздника.

Сегодня с самого утра в Гродно съезжались автобусы из всех регионов Беларуси. VIII фестиваль собрал представителей 32 национальных объединений Республики.

Самодеятельные коллективы, эстрадные исполнители и другие участники праздника, как всегда, настроены удивить гродненцев и гостей фестиваля своим национальным колоритом.

Ильяс Ильясов, представитель азербайджанской диаспоры:

Будем сегодня танцевать, петь, знакомить горожан со своей национальной кухней.

Татьяна Чёрная, представительница греческой диаспоры:

Планируем целый день удивлять горожан своими танцами

Хасан Каман Махмуд, представитель палестинской диаспоры:

Хотим познакомить жителей с далёкой Палестиной, ее фольклорой, национальной одеждой.

По традиции, открылся фестиваль национальных культур театрализованным шествием его участников по улицам Гродно. Национальная музыка, танцы и песни — неотъемлемая часть парада.

Основное фестивальное действо развернётся завтра. В историческом центре Гродно откроются национальные подворья. Представители разных народов познакомят зрителей и жюри фестиваля со своей культурой и традициями. Каждый сможет отведать блюда национальных кухонь. Пройдут конкурсы детской песни и юмора. Будет работать город мастеров.

Впервые участники фестиваля представят обряд «Радiны» в своём национальном колорите. Все коллективы выступят в большом гала-концерте. Всего же в фестивальные дни пройдёт более семидесяти мероприятий.

Юрий Карнелович, Николай Лапин, Телекомпания СТВ, Гродно.