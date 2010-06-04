Самолет с белорусской гуманитарной помощью отправился в Таджикистан

Сегодня на рассвете из Национального аэропорта «Минск» грузовой ИЛ-76 взял курс на Таджикистан.

В Душанбе Беларусь направила гуманитарный груз. Страна сильно пострадала от ливней и, как следствие, разрушительного наводнения, селей и оползней. Более 40 человек погибли. Разрушены сотни домов и километры дорог. Тем, кто остался без крова, нужно самое простое — еда и одежда.

Сильные дожди и впоследствии оползни привели к бедствию местного таджикского населения. По разным данным, погибли 42 человека, полторы тысячи зданий разрушено. В виде гуманитарного груза Беларусь уже протягивала руку помощи Таджикистану в прошлом и позапрошлом годах.

Сегодня спасатели МЧС сопровождают новый рейс так необходимыми продуктами питания и предметами первой помощи. Решение о помощи приняли в Совете министров, после чего в МЧС незамедлительно приступи к формированию спецгруза. Это ставшие традиционно гуманитарными тушенка, сгущенка, сахар, мыло и, конечно же, полушерстяные одеяла. Все это выделили из государственного материального резерва, который находится в ведении Министерства по чрезвычайным ситуациям. Оценочная стоимость авиагруза — почти 500 миллионов белорусских рублей.

Александр Шамко, заместитель министра по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь:

Сегодня в Таджикистане, действительно, есть острая необходимость в продуктах питания, о чем республика заявляла на уровне правительства. Поэтому наше правительство откликнулось на эту просьбу и приняло решение о формировании и доставке такого груза.

Транспортно-грузовой самолет взлетел сегодня из Национального аэропорта с максимальной загрузкой. Два года назад точно такой же самолет доставил из Минска в Таджикистан передвижные дизельные электростанции.

Андрей Авдеев, Евгений Левковец, телекомпания СТВ.