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«География экспорта – 37 стран». Где чаще всего покупают белорусские лекарства?

15 октября 2022 12:36
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Новости Беларуси. Ежегодно значительная часть белорусской фармпродукции поставляется на экспорт. Это приносит в бюджет страны до 200 миллионов долларов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Наталья Кочанова: я слышу много хороших отзывов о наших медпрепаратах, они действительно качественные.  

«География экспорта – 37 стран». Где чаще всего покупают белорусские лекарства?-1

Сергей Казакевич, генеральный директор РУП «Управляющая компания холдинга «Белфармпром»:  
Наши продукты достаточно недорогие, но при это все знают и уверены в качестве этой продукции. География нашего экспорта – 37 стран, но основная доля нашего экспорта это наши традиционные партнеры, соседи, это Российская Федерация, страны СНГ.  

«География экспорта – 37 стран». Где чаще всего покупают белорусские лекарства?-4

Олег Руммо: развивая фармпромышленность, мы обеспечиваем население качественными препаратами.  

Труд работников фармотрасли переоценить сложно. Занятые в этой сфере белорусы несут ответственность за лекарственную безопасность государства. Именно благодаря их знаниям и опыту миллионы жителей обеспечены необходимыми медпрепаратами. Накануне профессионального праздника во Дворце Республики наградили лучших работников фармацевтики.  

# Белорусские лекарства # общество # Сергей Казакевич # Фотофакт

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