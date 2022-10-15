«География экспорта – 37 стран». Где чаще всего покупают белорусские лекарства?

Новости Беларуси. Ежегодно значительная часть белорусской фармпродукции поставляется на экспорт. Это приносит в бюджет страны до 200 миллионов долларов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Наталья Кочанова: я слышу много хороших отзывов о наших медпрепаратах, они действительно качественные.
Сергей Казакевич, генеральный директор РУП «Управляющая компания холдинга «Белфармпром»:
Наши продукты достаточно недорогие, но при это все знают и уверены в качестве этой продукции. География нашего экспорта – 37 стран, но основная доля нашего экспорта это наши традиционные партнеры, соседи, это Российская Федерация, страны СНГ.
Олег Руммо: развивая фармпромышленность, мы обеспечиваем население качественными препаратами.
Труд работников фармотрасли переоценить сложно. Занятые в этой сфере белорусы несут ответственность за лекарственную безопасность государства. Именно благодаря их знаниям и опыту миллионы жителей обеспечены необходимыми медпрепаратами. Накануне профессионального праздника во Дворце Республики наградили лучших работников фармацевтики.