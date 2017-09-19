«Запад-2017»: как отрабатывали отражение авиаударов 19 сентября на полигоне Домановский
Новости Беларуси. Взаимодействие в обороне и контратаке отработали белорусские и российские военные на Осиповичском полигоне. Совместное стратегическое учение «Запад-2017» продолжается, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
19 сентября войскам Союзного государства предстояло отработать еще один из важнейших тактических эпизодов – отразить удары вражеской авиации. Для этого на полигоне Домановский развернули зенитно-ракетные комплексы С-300 и «Оса» (лучшие образцы противовоздушной техники).
На Домановском полигоне авиаторы работают над ликвидацией противника. Несколько минут, и попытка первого удара отражена. С низколетящими вступает в воздушный бой смешенное подразделение ПВО. Специфика такова, что враг постоянно меняет способы атаки, а мы, защищаясь, точки дислокации.
Андрей Гурцевич, заместитель командующего Военно-воздушных сил и войсками противовоздушной обороны Вооруженных Сил Республики Беларусь:
Отрабатывает задачи смешанное подразделение в составе одного зенитно-ракетного дивизиона С-300 и приданной зенитно-ракетной батареи «Оса» во взаимодействии с подразделениями войсковой ПО. Всего на данный момент на полигоне находятся около 150 человек и 45 единиц военной и специальной техники.
Работа слаженная, и от момента получения координат до уничтожения противника – считанные секунды.
Наблюдают за совместными действиями и 14 зарубежных экспертов из семи стран. Специалисты отметили, что белорусские и российские расчеты очень слажены и профессиональны.
Каупо Кийс, военный эксперт (Эстония):
Это обыкновенные учения. Все могут иметь учения, и Эстония делает учения.
Они профессионально работали.
С поставленными задачами как авиаторы, так и наземный контингент справились. И за каждой пораженной мишенью – чистая работа.