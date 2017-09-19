«Запад-2017»: как отрабатывали отражение авиаударов 19 сентября на полигоне Домановский

Новости Беларуси. Взаимодействие в обороне и контратаке отработали белорусские и российские военные на Осиповичском полигоне. Совместное стратегическое учение «Запад-2017» продолжается, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

19 сентября войскам Союзного государства предстояло отработать еще один из важнейших тактических эпизодов – отразить удары вражеской авиации. Для этого на полигоне Домановский развернули зенитно-ракетные комплексы С-300 и «Оса» (лучшие образцы противовоздушной техники).