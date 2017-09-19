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«Запад-2017»: как отрабатывали отражение авиаударов 19 сентября на полигоне Домановский

19 сентября 2017 17:50
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Новости Беларуси. Взаимодействие в обороне и контратаке отработали белорусские и российские военные на Осиповичском полигоне. Совместное стратегическое учение «Запад-2017» продолжается, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

19 сентября войскам Союзного государства предстояло отработать еще один из важнейших тактических эпизодов – отразить удары вражеской авиации. Для этого на полигоне Домановский развернули зенитно-ракетные комплексы С-300 и «Оса» (лучшие образцы противовоздушной техники).

«Запад-2017»: как отрабатывали отражение авиаударов 19 сентября на полигоне Домановский-1

На Домановском полигоне авиаторы работают над ликвидацией противника. Несколько минут, и попытка первого удара отражена. С низколетящими вступает в воздушный бой смешенное подразделение ПВО. Специфика такова, что враг постоянно меняет способы атаки, а мы, защищаясь, точки дислокации.

«Запад-2017»: как отрабатывали отражение авиаударов 19 сентября на полигоне Домановский-4

Андрей Гурцевич, заместитель командующего Военно-воздушных сил и войсками противовоздушной обороны Вооруженных Сил Республики Беларусь:
Отрабатывает задачи смешанное подразделение в составе одного зенитно-ракетного дивизиона С-300 и приданной зенитно-ракетной батареи «Оса» во взаимодействии с подразделениями войсковой ПО. Всего на данный момент на полигоне находятся около 150 человек и 45 единиц военной и специальной техники.

Работа слаженная, и от момента получения координат до уничтожения противника – считанные секунды.

«Запад-2017»: как отрабатывали отражение авиаударов 19 сентября на полигоне Домановский-7

Наблюдают за совместными действиями и 14 зарубежных экспертов из семи стран. Специалисты отметили, что белорусские и российские расчеты очень слажены и профессиональны.

«Запад-2017»: как отрабатывали отражение авиаударов 19 сентября на полигоне Домановский-10

Каупо Кийс, военный эксперт (Эстония):
Это обыкновенные учения. Все могут иметь учения, и Эстония делает учения.

Они профессионально работали.

С поставленными задачами как авиаторы, так и наземный контингент справились. И за каждой пораженной мишенью – чистая работа.

# общество # Военные учения # Беларусь-Россия # Фотофакт # Вооруженные силы Республики Беларусь # Андрей Гурцевич # Учения «Запад-2017» # Каупо Кийс

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