Занавес из парашютного шёлка. Партизанский театр действовал в Налибокской пуще во время ВОВ. И даже гастролировал

Партизанское движение в Беларуси стало самым многочисленным на просторах Советского Союза. Целые семьи уходили в леса и боролись с врагом. Скрывались в болотах и топили снег, чтобы была вода. Из генераторов добывали электричество и выпекали в формах из-под патронов хлеб. Жизнь в условиях оккупации была подвигом каждый день.

Татьяна Политыко, заведующая сектором методической работы научно-просветительского отдела Белорусского государственного музея истории Великой Отечественной войны:

Вместо шампуня использовали золу. Паразиты в людях – это был очень страшный бич и по-разному справлялись: пропаривали бельё, прожигали одежду над костром.

От ран спасались соляными растворами, при простудах ставили банки и согревались ягодными морсами. Медикаментов постоянно не хватало, оттого использовали то, что было под рукой. Из 15 тысяч раненых 78% удалось вернуть в строй. Стремление победить было сильнее болезней.

Ирина Захаро, старший научный сотрудник научно-экспозиционного отдела Белорусского государственного музея истории Великой Отечественной войны:

Если на начало войны использовали просто клещи, чтобы вырвать зуб, то после уже действовали и зубные кабинеты. У нас представлена бормашина, которую захватили партизаны 10 июня 1943 и партизанский врач Малашонок лечила зубы.

Сок черники вместо чернил и обои вместо тетрадей. Несмотря на голод и холод обучение продолжалось в лесных школах. Вот такой самодельный звонок из гильзы от снаряда созывал учеников деревни Уборок Борисовского района.

Дети учились читать по газетам и писали диктанты по сводкам информбюро. После уроков на опушке школьники собирали ягоды, ухаживали за ранеными, маскировали дорожки мхом, чтобы немцы не обнаружили отряд с высоты. К слову, в рядах партизан было много молодёжи. Талантливые и инициативные находили время на шахматы и домино. Создавали оркестры, сочиняли песни, поднимали настрой себе и другим.