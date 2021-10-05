«Замуж я не вышла, значит астролог мне наврал». А можно подать заявление в милицию и вернуть деньги?

Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу « Точки над i ». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны.

Екатерина Забенько, ведущая ток-шоу:

Вот мне просто интересно, я понимаю обращение, например, в общество защиты прав потребителей: купил куртку, куртка оказалась некачественная, порвалась или прохудилась очень быстро.

Как может выглядеть заявление в милицию на астролога, который составил неверный прогноз для человека?

Андрей Иодо, начальник уголовного розыска Минского РУВД:

Если человек считает, что нарушены его законные права и причинен ему имущественный ущерб.

Екатерина Забенько:

Вот, например, девушка какая-нибудь: «Мне вот астролог сказал, что я выйду замуж в первом полугодии текущего года. Замуж я не вышла, значит астролог мне наврал, значит я хочу вернуть свои деньги, либо хочу осудить этого астролога». Вот может быть вы сталкивались?

Елена Кругликова, ведущая ток-шоу:

А вы будете рассматривать такое дело, да?