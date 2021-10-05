«Замуж я не вышла, значит астролог мне наврал». А можно подать заявление в милицию и вернуть деньги?

Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны.
Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны.
Екатерина Забенько, ведущая ток-шоу:
Вот мне просто интересно, я понимаю обращение, например, в общество защиты прав потребителей: купил куртку, куртка оказалась некачественная, порвалась или прохудилась очень быстро.
Как может выглядеть заявление в милицию на астролога, который составил неверный прогноз для человека?
Андрей Иодо, начальник уголовного розыска Минского РУВД:
Если человек считает, что нарушены его законные права и причинен ему имущественный ущерб.
Екатерина Забенько:
Вот, например, девушка какая-нибудь: «Мне вот астролог сказал, что я выйду замуж в первом полугодии текущего года. Замуж я не вышла, значит астролог мне наврал, значит я хочу вернуть свои деньги, либо хочу осудить этого астролога». Вот может быть вы сталкивались?
Елена Кругликова, ведущая ток-шоу:
А вы будете рассматривать такое дело, да?
Андрей Иодо:
Дело в том, что мы действительно работаем по заявительному принципу, в том числе. И понимаем, если к нам обращение поступает, мы его обязаны рассмотреть в соответствии с законом об обращении граждан. Если гражданин указывает…
Екатерина Забенько:
С чего начнете?
Андрей Иодо:
Начинаем с приема заявления, и с общения с гражданином. В последующем проводим соответствующую проверку и выясняем объективно все обстоятельства. Если мы в ходе разбирательства понимаем, что речь идет о составе преступления, соответственно, передаем в Следственный комитет для принятия решения о возбуждении уголовного дела, если речь идет о квалификации как уголовно наказуемое деяние. Если речь идет об обращении, и мы понимаем, что состава преступления нет, то соответственно, мы принимаем решение и уведомляем об этом самого заявителя, разъясняем ему его права и обязанности.
Екатерина Забенько:
Не хочется сказать людям, что не тратьте, пожалуйста, время милиции на разбирательство таких вопросов, а все-таки, наверное, в первую очередь посмотрите на свою жизнь – все ли вы делаете правильно?
Андрей Иодо:
Мы не можем гражданам рекомендовать не обращаться в милицию и запретить им это. Мы можем рекомендовать более серьезно как-то просвещаться в этих делах с точки зрения общей эрудиции и, скажем так, понимать, что любые подобные обращения могут обернуться в конечном итоге обманом.
«Выберем дату свадьбы, и у нас все будет классно». Почему это не всегда так, отвечает астролог – подробнее здесь.