Их выпускники работают в каждом аграрном хозяйстве. В Новопольском колледже прошла диалоговая площадка
Новости Беларуси. Диалоговая площадка по профессиональному становлению молодежи прошла в Новопольском государственном аграрно-экономическом колледже, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Она собрала ребят с разных курсов. Такие встречи позволяют учащимся больше узнать о выбранной профессии, своих правах и обязанностях.
Большое внимание в колледже уделяют практике. Здесь учат по четырем специальностям. Акцент – на агропромышленный комплекс, но выпускники востребованы не только в сельском хозяйстве. Всего в колледже обучается более 400 человек. Для комфортного образования созданы все условия. Постоянно вводят современные технологии. Есть хорошая спортивная база, общежитие. Работают различные объединения по интересам. Здесь помогают молодым людям состояться в профессии.
Анна Борисова, учащаяся Новопольского государственного аграрно-экономического колледжа:
Первый месяц прошел хорошо, я наладила отношения и с одногруппниками, и с преподавателями отношения отличные. Мне очень нравится этот колледж.
Сергей Лукашевич, директор Новопольского государственного аграрно-экономического колледжа:
Наши выпускники работают сегодня, можно сказать, в каждом аграрном хозяйстве Минской области. Все наши выпускники трудоустраиваются, и мы с гордостью можем сказать, что мы выполнили и контрольные цифры приема, и план набора.
Колледж активно сотрудничает с сельхозпредприятиями, поэтому у ребят есть возможность сразу применять свои знания на практике.