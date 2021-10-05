Их выпускники работают в каждом аграрном хозяйстве. В Новопольском колледже прошла диалоговая площадка

Новости Беларуси. Диалоговая площадка по профессиональному становлению молодежи прошла в Новопольском государственном аграрно-экономическом колледже, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Она собрала ребят с разных курсов. Такие встречи позволяют учащимся больше узнать о выбранной профессии, своих правах и обязанностях.

Большое внимание в колледже уделяют практике. Здесь учат по четырем специальностям. Акцент – на агропромышленный комплекс, но выпускники востребованы не только в сельском хозяйстве. Всего в колледже обучается более 400 человек. Для комфортного образования созданы все условия. Постоянно вводят современные технологии. Есть хорошая спортивная база, общежитие. Работают различные объединения по интересам. Здесь помогают молодым людям состояться в профессии.

Анна Борисова, учащаяся Новопольского государственного аграрно-экономического колледжа:

Первый месяц прошел хорошо, я наладила отношения и с одногруппниками, и с преподавателями отношения отличные. Мне очень нравится этот колледж.

Сергей Лукашевич, директор Новопольского государственного аграрно-экономического колледжа:

Наши выпускники работают сегодня, можно сказать, в каждом аграрном хозяйстве Минской области. Все наши выпускники трудоустраиваются, и мы с гордостью можем сказать, что мы выполнили и контрольные цифры приема, и план набора.