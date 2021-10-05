«Выберем дату свадьбы, и у нас всё будет классно». Почему это не всегда так, отвечает астролог

Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу « Точки над i ». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны.

Екатерина Забенько, ведущая ток-шоу:

Когда люди планируют себе дату свадьбы – это популярное направление. Люди хотят обязательно: 09.09.09. Соответственно, все эти цифры и даты мы знаем.

Татьяна Калинина, руководитель школы астрологии:

Я уже сколько лет консультировала, я поняла, что люди почему-то думают, что они могут судьбу обмануть. То есть как-то вот так подшаманить: давайте выберем дату свадьбы, и у нас все будет классно. Да не будет классно.

Наталья Широкова, ведущая ток-шоу:

Будет классная дата.