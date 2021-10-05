«Выберем дату свадьбы, и у нас всё будет классно». Почему это не всегда так, отвечает астролог

Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны.
Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны.
Екатерина Забенько, ведущая ток-шоу:
Когда люди планируют себе дату свадьбы – это популярное направление. Люди хотят обязательно: 09.09.09. Соответственно, все эти цифры и даты мы знаем.
Татьяна Калинина, руководитель школы астрологии:
Я уже сколько лет консультировала, я поняла, что люди почему-то думают, что они могут судьбу обмануть. То есть как-то вот так подшаманить: давайте выберем дату свадьбы, и у нас все будет классно. Да не будет классно.
Наталья Широкова, ведущая ток-шоу:
Будет классная дата.
Татьяна Калинина:
Будет классно, если оно положено заранее. Вот я как-то обращаю внимание, что люди, у которых все должно быть хорошо, их Бог ведет как-то самих. У них все складывается, у них подбирается качественный партнер, у них выстраиваются нормальные отношения. Все показывает, что эти отношения очень ресурсные, в них можно развиваться. И тогда, когда поженитесь – вот вас накатило, вы пошли и поженились – и оказалось, что эта дата прекрасная. Все, не надо ничего подбирать. Не мы подбираем, а нас сверху подбирают.
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