Там больше 40% населения прошли вакцинацию. Где в Беларуси самый высокий показатель по стране?

Активно в регионе прививается молодежь – 65 % студентов вузов вакцинировались. Пример молодежи подает профессорско-преподавательский состав, среди которого иммунизация против коронавирусной инфекции достигла 70 %. Сейчас в области идет повторная вакцинация, в ней уже приняли участие 6 000 человек. Минздрав и ВОЗ рекомендует делать бустерную прививку спустя шесть месяцев после получения второго компонента вакцины. Сейчас ревакцинация выполняется в основном однокомпонентной российской вакциной «Спутник Лайт».

Максим Сакович, заведующий отделом эпидемиологии Могилевского областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья:

Сегодня мы, конечно, говорим о том, что темпы распространения инфекции снизились относительно начала ноября. У нас были пиковые показатели заболеваемости. Тем не менее проблема у нас до конца не снята. Поэтому ответные меры нам принимать нужно. И мы опять же обращаемся к нашим гражданам по поводу того, что если кто-то еще сомневается. Сегодня это уже не вопрос сомнения, это вопрос о защите своего здоровья и здоровья своих близких, родных людей, своих коллег.