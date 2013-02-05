Замначальник управления Мингорисполкома объяснил, почему в некоторых магазинах не работают кассы, нет устройств для считывания штрихкодов и рассказал какие расценки в общепите

Магазины, рынки, кафе, рестораны, столовые - все эти места мы посещаем довольно часто и каждый раз обращаем внимание на тысячу мелочей, благодаря которым выбираем именно этот магазин, именно это кафе.. Как и чем сегодня дышит торговля и общепит в Минске? На вопросы ведущей программы «Большой город» на СТВ отвечает первый заместитель начальника госучреждения «Главное управление потребительского рынка Мингорисполкома» Алексей Витальевич Романов.

Давайте вспомним новогодние праздники. Всё ли шампанское выпили минчане, все ли конфеты съели? Как прошли предновогодние продажи и распродажи?

Алексей Романов, первый заместитель начальника госучреждения «Главное управление потребительского рынка Мингорисполкома»:

Время летит неумолимо быстро. Совсем недавно мы в этой студии обсуждали сельскохозяйственные ярмарки, а сегодня уже наступил февраль и мы можем подвести итоги предновогодней торговли. В декабре на территории города Минска торговыми предприятиями и объектами общественного питания было проведено более 2,5 тысяч всевозможных маркетинговых мероприятий. Это были и распродажи, и расширенные продажи, и выставки, и дегустации. Во время этих мероприятий было реализовано продукции на сумму более 600 миллиардов рублей. С чем ассоциируется Новый год? Во-первых, это ели, подарки и, конечно же, шампанское, кондитерские изделия. Скажу, что живых елей в этом году на территории города было реализовано несколько меньше, чем в прошлом году. Было продано 25 тысяч лесных красавиц. Это связано скорее всего с тем, что люди покупают искусственные ели. Если говорить про этот год, то только в магазинах города реализовано 15 тысяч искусственных елей.

Для вас это убытки или информация для размышления? Может быть в следующем году нужно предлагать елей меньше...

Алексей Романов:

Ежегодно количество елей на продажу сокращается. Если мы в прошлом, позапрошлом годах продавали 30-35 тысяч живых елей, то в этом году - 25 тысяч. Это постоянная тенденция. Я думаю, что она сохранится и в будущем.

А что касается прибыли по сравнению с предыдущими годами?

Алексей Романов:

2012 год был удачным для торговых предприятий. Торговля закончила год успешно и предприятия, в основном, получили прибыль.

Еще одна хорошая предновогодняя традиция - ярмарки. Будут ли они повторяться снова после нового года?

Алексей Романов:

Нам сегодня температурный режим не позволяет торговать на улице, но я уверен, что эти ярмарки возобновятся весной. Первую ярмарку мы планируем провести в связи с проводами зимы, на любимый минчанами праздник - масленицу. Ярмарки будут красочными и, наверняка, также востребованными минчанами. Пройдут во всех административных районах города.

Какие планы у торговли на этот год? Может минчанам на что-то стоит обратить внимание?

Алексей Романов:

Традиционно предприятия торговли и общественного питания города учувствуют во всех проводимых на территории города мероприятиях: будь-то спортивные или общегосударственные праздники. В этом году планируется участие также во всех мероприятиях. Торговля вносит свой посильный вклад в создание праздничной атмосферы. Участие торговли в этих мероприятиях всегда оправдано и необходимо.

Давайте поговорим о повседневной торговле. Сейчас уже стало привычно расплачиваться пластиковой карточкой...

Алексей Романов:

Да, действительно. Пластиковые карточки стали повседневным атрибутом нашей жизни. Хочу сказать, что практически все предприятия города обеспечены терминалами, которые позволяют использовать пластиковые карточки для расчета за совершенные покупки. В городе установлено более 13 тысяч единиц такого терминального оборудования. За прошлый год установлено более 2 800 тысяч единиц. Это позволяет увеличить долю безналичных расчетов. Конечно, эта доля растет не столь стремительно, как хотелось бы, но за прошлый год, например, она увеличилась на 4% и на 2012 год составила 16% в общем объеме товарооборота.

До сих пор в некоторых магазинах города не установлены системы, которые считывают с товара штрихкоды. Почему так?

Алексей Романов:

Во-первых, это дорогостоящая компьютерная система. Но законодательно закреплено, что крупные торговые объекты площадью более 650 метров должны иметь оборудование для считывания штрихкодов. Сегодня в городе порядка 140 таких объектов. Все они таким оборудованием располагают. Я хочу отметить, что современные руководители торговых объектов стремятся установить у себя в магазине такое оборудование. Это позволяет улучшить качество обслуживания покупателей, ускорить процесс расчета за покупку, помогает контролировать сроки качества товара, облегчает бухгалтерский учет. И, наверняка, каждый современный руководитель в своих планах имеет задачу по оснащению своего магазина таким оборудованием. В перспективе все магазины города будут обеспечены необходимым оборудованием.

Многие жители города замечают, что часто в магазине из 6-8 касс работают только 2. С чем это связано? Это какие-то кадровые проблемы в сфере торговли или банальная лень?

Алексей Романов:

К сожалению, я должен констатировать, что на самом деле есть некоторые проблемы в обеспечении кадрами. Особенно кадрами массовых профессий. В магазинах города не достаточно именно этой категории работников. Но я уверен, что эти случаи не вопиющие и каждый руководитель стремится минимизировать те неудобства, которые создаются отсутствием кассира в магазине.

На каком уровне сегодня находится торговля? Планка поднимается, потому что город готовится к чемпионату мира по хоккею или это действительно новый уровень качества?

Алексей Романов:

Столичная торговля и столичные объекты общественного питания уже сегодня готовы ко встрече болельщиков чемпионата мира по хоккею. Сегодня сеть общественного питания развивается. В городе работает более 2 тысяч объектов общепита. Это и общедоступная сеть - кафе, бары, рестораны, и сеть припроизводственных организаций, и, конечно же, сеть, которая кормит школьников и студентов. Если мы говорим про общедоступную сеть, то ее можно разделить на несколько категорий. Во-первых, это места общественного питания премиум класса, которые отличаются изысканностью интерьера, дорогой посудой, мебелью, эксклюзивным меню, авторской кухней. Основную долю занимают места общественного питания среднего сегмента. Средний чек в этих метах общественного питания оставляет порядка 200-300 тысяч рублей. Этот сегмент занимает где-то 60% в общем количестве объектов. Третий сегмент - так называемый, демократичный. Он включает в себя различные закусочные, рестораны быстрого питания. Это самый востребованный сегмент. В среднем человек оставляет здесь от 75 до 150 тысяч рублей.

Давайте поговорим о кулинарии. Она достаточно хорошо развита в наших магазинах. Это настоящая находка для хозяек, которым некогда готовить. Можно ли смело покупать приготовленные, готовые продукты в магазине. На сколько они безопасны с санитарной точки зрения?

Алексей Романов:

Убежден, что можно смело делать такие покупки. Цифры говорят сами за себя. За последние 5 лек количество кулинарных отделов и кулинарных магазинов увеличилось в городе в 2 раза. Сегодня их работает порядка 160. Более того, в каждом из таких отделов увеличивается объем реализуемой продукции. Это свидетельствует о том, что люди, попробовав один раз, возвращаются и делают покупки снова. А это самая главная оценка того труда.

Сейчас на прилавках появляются импортозамещающие товары. Уже появились белорусские подгузники. Не уступают ли они по качеству импортным?

Алексей Романов:

Действительно, в Беларуси сегодня работает программа импортозамещения. Она работает по двум направлениям. Во-первых, это создание новых производств и новой продукции. Во-вторых, это увеличение объемов производства тех товаров, объем которых производится в недостаточном количестве. В том числе это включает совершенствование потребительских качеств и характеристик этих товаров. Торговля сегодня является посредником между производителем и покупателем. Она обязана формировать и покупательский спрос, и влиять на сметную политику производителей потребительских товаров. Специалистами управления потребительского рынка совместно с товароведами наших крупных торговых предприятий ежегодно целенаправленно проводится работа, формируются перечни товаров, которые неплохо было бы производить в Беларуси, заменив импортные аналоги. Эти перечни отправляются в соответствующие ведомства, формируются списки и товары запускаются в производство. Если говорить про 2012 год, то было принято и освоено порядка 80 новых позиций. Списки на 2013 год пока не утверждены, но по оперативным данным порядка 60 позиций уже приняты к освоению.

Алексей Витальевич, мы с вами говорим о том, что многие белорусские товары уже успешно вымещают с отечественных прилавков импортные или хотя бы дают достойную альтернативу. В первую очередь по цене. Как иностранцы относятся к нашим новинкам? Наверняка приезжают какие-то делегации. Что они говорят о качестве белорусской продукции?

Алексей Романов:

Недавно приезжала делегация из России. Посещая Комаровский рынок, участники делегации с удовольствием приобретали домашний творог, сметану и сало.

То есть такая система как рынок в Минске, наверняка, удивила?

Алексей Романов:

Именно Комаровский рынок удивил. Потому что сложно представить, что такое рыночное образование может функционировать в настоящее время.

Тем не менее, судьба Червенского рынка печальна. Или может быть наоборот - это открытие какой-то перспективы для него?

Алексей Романов:

Червенский рынок в Минске в таком виде, каком он был, дальше существовать не мог. Поэтому Мингорисполкомом был подписан инвестиционный договор с иностранной компанией. На месте Червенского рынка будет построен современный комплекс, который будет включать и торговые помещения, и административные здания, и развлекательный комплекс. С 1 февраля Червенский рынок рынок прекратил работу. Предпринимателям сегодня предоставлено право переезда на новую площадку. Она уже построена, оснащена необходимым оборудованием. С 1 февраля по 1 марта предприниматели должны будут переехать на новую площадку, которая находится немножко дальше по улице Маяковского, на переулке Маяковского. За месяц они переедут на этот рынок с расчетом, чтобы 1 марта возобновить работу и открыться по новому адресу.

Опросы общественного мнения говорят о том, что люди чаще покупают продукты в магазинах, нежели на рынках. Неужели это свершилось - магазины победили рынки?! Ведь еще несколько лет назад минчане так были против того, чтобы убиралась стихийная торговля, мол там дешевле. А сейчас магазины своими скидками жителей переманили...

Алексей Романов:

В 2005 году доля товарооборота на рынках города составляла 34% от общего объема товарооборота города. В 2010 эта цифра снизилась до 25%. В 2012 году эта цифра составила 19%. То есть сегодня усилия, направленные на перемещение торгующих на рынках в цивилизованные торговые центры и магазины, оправдывают себя. И минчане эту идею поддерживают.