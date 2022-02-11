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Замминистра МЧС Худолеев: «Мы готовы к любым событиям, любым чрезвычайным ситуациям»

11 февраля 2022 19:07
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Новости Беларуси. Команда Брестской области осталась в живых. Подведены итоги чемпионата МЧС Беларуси, в котором участвовали 9 сборных. За 3 суток они пешком преодолели около 60 километров, с десятками испытаний, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Замминистра МЧС Худолеев: «Мы готовы к любым событиям, любым чрезвычайным ситуациям»-1

Ориентирование в лесной местности, поиск заблудившегося, переправа через реку, с использованием альпинистского снаряжение. Экстрима хватало. Тем более, испытания проходили круглые сутки.  

Замминистра МЧС Худолеев: «Мы готовы к любым событиям, любым чрезвычайным ситуациям»-4

Александр Худолеев, первый заместитель министра по чрезвычайным ситуациям Беларуси:  
Называется «Школа выживания», это 5-й наш турнир такой среди спасателей. Ну и, наверное, сложнее нет. Здесь собраны все лучшие наши спасатели со всей страны. Однозначно, знаково то, что мы это проводим в преддверии республиканского референдума. Мы еще раз подтверждаем, что мы готовы к любым событиям, любым чрезвычайным ситуациям и к выполнению тех задач, которые возложены на органы подразделений по чрезвычайным ситуациям.  

Замминистра МЧС Худолеев: «Мы готовы к любым событиям, любым чрезвычайным ситуациям»-7

Организаторы разрабатывали задания чемпионата так, чтобы они максимально соответствовали практическим действиям спасателей при ликвидации чрезвычайных ситуаций.  

Все этапы экстремальные, приближены к реальным условиям. Вот как соревнуются спасатели на чемпионате МЧС Беларуси – читайте здесь.  

# МЧС Беларуси # общество # Александр Худолеев # Фотофакт

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