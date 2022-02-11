Замминистра МЧС Худолеев: «Мы готовы к любым событиям, любым чрезвычайным ситуациям»

Александр Худолеев, первый заместитель министра по чрезвычайным ситуациям Беларуси:

Называется «Школа выживания», это 5-й наш турнир такой среди спасателей. Ну и, наверное, сложнее нет. Здесь собраны все лучшие наши спасатели со всей страны. Однозначно, знаково то, что мы это проводим в преддверии республиканского референдума. Мы еще раз подтверждаем, что мы готовы к любым событиям, любым чрезвычайным ситуациям и к выполнению тех задач, которые возложены на органы подразделений по чрезвычайным ситуациям.