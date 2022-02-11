Замминистра МЧС Худолеев: «Мы готовы к любым событиям, любым чрезвычайным ситуациям»
Новости Беларуси. Команда Брестской области осталась в живых. Подведены итоги чемпионата МЧС Беларуси, в котором участвовали 9 сборных. За 3 суток они пешком преодолели около 60 километров, с десятками испытаний, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Ориентирование в лесной местности, поиск заблудившегося, переправа через реку, с использованием альпинистского снаряжение. Экстрима хватало. Тем более, испытания проходили круглые сутки.
Александр Худолеев, первый заместитель министра по чрезвычайным ситуациям Беларуси:
Называется «Школа выживания», это 5-й наш турнир такой среди спасателей. Ну и, наверное, сложнее нет. Здесь собраны все лучшие наши спасатели со всей страны. Однозначно, знаково то, что мы это проводим в преддверии республиканского референдума. Мы еще раз подтверждаем, что мы готовы к любым событиям, любым чрезвычайным ситуациям и к выполнению тех задач, которые возложены на органы подразделений по чрезвычайным ситуациям.
Организаторы разрабатывали задания чемпионата так, чтобы они максимально соответствовали практическим действиям спасателей при ликвидации чрезвычайных ситуаций.
Все этапы экстремальные, приближены к реальным условиям. Вот как соревнуются спасатели на чемпионате МЧС Беларуси – читайте здесь.