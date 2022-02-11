Все этапы экстремальные, приближены к реальным условиям. Вот как соревнуются спасатели на чемпионате МЧС Беларуси

Новости Беларуси. Школа выживания в действии. Под Брестом проходит чемпионат МЧС Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Девять команд из областных и Минского городского управлений, а также отряда специального назначения «ЗУБР» и Университета гражданской защиты за трое суток должны пройти пешком около 60 километров, преодолев несколько десятков испытаний.

Каждый этап – настоящий вызов, с которым спасатель может столкнуться на службе. В команде по шесть человек. Ориентироваться в лесной местности, найти заблудившегося, переправиться через реку, используя только альпинистское снаряжение. А еще спасти пострадавшего на воде, спускаясь на тросах с моста, погрузиться под воду, оказать первую помощь при недостатке пространства и света.

Максим Ромашевский, заместитель начальника части № 40 Минска: Все соревнования, все этапы здесь экстремальные, приближенные к максимальным условиям. И не зря выбрана такая погода, которая ставит спасателя в жесткие рамки и заставляет его работать на пределе своих возможностей. Одно из самых тяжелых испытаний – постоянно находиться в движении со всем снаряжением у себя на плечах.

Михаил Варавко, начальник караула ПАСЧ № 40 Минска:

Все этапы сложные, все практикуем у нас в работе. Поэтому экстремальных пока не было. Все этапы примерно одинаковые. Ныряние в прорубь, если можно назвать, было экстремальным этапом. Это было ночью и надо было достать ценный груз – банку с тушенкой, которую потом надо было съесть. Было очень хорошо. Все учатся. Подсматривают друг у друга какие-то новые фишечки, которые можно будет применять на практике.

Организаторы разрабатывали задания чемпионата так, чтобы они максимально соответствовали практическим действиям спасателей при ликвидации чрезвычайных ситуаций, способствовали совершенствованию навыков участников.