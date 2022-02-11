Все этапы экстремальные, приближены к реальным условиям. Вот как соревнуются спасатели на чемпионате МЧС Беларуси
Новости Беларуси. Школа выживания в действии. Под Брестом проходит чемпионат МЧС Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Девять команд из областных и Минского городского управлений, а также отряда специального назначения «ЗУБР» и Университета гражданской защиты за трое суток должны пройти пешком около 60 километров, преодолев несколько десятков испытаний.
Каждый этап – настоящий вызов, с которым спасатель может столкнуться на службе. В команде по шесть человек. Ориентироваться в лесной местности, найти заблудившегося, переправиться через реку, используя только альпинистское снаряжение. А еще спасти пострадавшего на воде, спускаясь на тросах с моста, погрузиться под воду, оказать первую помощь при недостатке пространства и света.
На земле, в воде и воздухе – задания проверяют на прочность даже самых закаленных.
Максим Ромашевский, заместитель начальника части № 40 Минска:
Все соревнования, все этапы здесь экстремальные, приближенные к максимальным условиям. И не зря выбрана такая погода, которая ставит спасателя в жесткие рамки и заставляет его работать на пределе своих возможностей. Одно из самых тяжелых испытаний – постоянно находиться в движении со всем снаряжением у себя на плечах.
Михаил Варавко, начальник караула ПАСЧ № 40 Минска:
Все этапы сложные, все практикуем у нас в работе. Поэтому экстремальных пока не было. Все этапы примерно одинаковые. Ныряние в прорубь, если можно назвать, было экстремальным этапом. Это было ночью и надо было достать ценный груз – банку с тушенкой, которую потом надо было съесть. Было очень хорошо. Все учатся. Подсматривают друг у друга какие-то новые фишечки, которые можно будет применять на практике.
Организаторы разрабатывали задания чемпионата так, чтобы они максимально соответствовали практическим действиям спасателей при ликвидации чрезвычайных ситуаций, способствовали совершенствованию навыков участников.
Испытания для команд длятся круглые сутки. Финиш запланирован у стен легендарной Брестской крепости, где назовут имена лучших.