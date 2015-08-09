Замминистра архитектуры о реальной себестоимости квадратного метра сегодня

Новости Беларуси. Сегодня в Беларуси строители отмечают свой профессиональный праздник. О том, сколько стоит дом построить, можно ли дешевле и о многом другом программе «Неделя» на СТВ рассказал заместитель министра архитектуры и строительства Дмитрий Семенкевич.

Что нужно делать, чтобы стоимость строительства в Беларуси падала? Чтобы стоимость стройматериалов снижалась? Потому что, с одной стороны, у нас есть новые цементные заводы, модернизированные мощности строительных комбинатов могут возводить 10 миллионов квадратных метров в год, но цены не падают на стройматериалы. Почему?



Дмитрий Семенкевич, заместитель министра архитектуры и строительства Республики Беларусь:

Вы знаете, этот вопрос беспокоит не только потребителей, он находится в сфере внимания и у производителей, потому что – вы сами прекрасно понимаете – в условиях открытой экономики любое производство должно быть конкурентоспособным, поэтому и конкуренция на рынке сегодня заставляет наших производителей очень активно думать о том, чтобы снизить стоимость метра квадратного жилья. Министерство архитектуры тоже делает много шагов, очень много усилий в этом направлении. Могу привести примеры. Министерство архитектуры уже в 2014 года не применяет индексов на стоимость СМР, то есть мы заморозили эти индексы, поэтому здесь на СМР не растут, поэтому видите: они заморожены. С декабря цена квадратного метра у нас не изменилась. В жилье, которое строится с государственной поддержкой. Ушли от излишеств архитектурных. Иногда это были безобразные вещи, на которые просто тратились большие средства граждан при строительстве жилья. Вы сейчас увидите, что государственное жилье – практически без излишеств, чисто функциональное жилье. Второе (в конструктивном отношении) появились новые квартиры эконом-класса – это когда на площади однокомнатной квартиры можно создать двухкомнатную квартиру при совмещении большой комнаты с кухней. Вот такие примеры нам сегодня показывает и «Борисовжилстрой» после модернизации, «Могилевский ДСК». В конструктивном отношении «Минскстрой» дал рекомендации нашим комбинатам, они уже реализуются. У многих из них это использование первого этажа под коммерческие функции. Таким образом, за счет коммерческой деятельности мы можем снизить и стоимость строительства и вышележащих этажей.



То есть заинтересованный участок он еще как-то дает деньги?

Дмитрий Семенкевич:

Абсолютно верно. За счет коммерческого строительства можно, как говорится, улучшить деятельность самого предприятия.

Дмитрий Игоревич, реальная себестоимость квадратного метра сегодня – это какая сумма? И почему огромная разбежка между жильем, которое строится с господдержкой и жильем, которое строится на собственных средствах.

Дмитрий Семенкевич:

Как раз то жилье, которое строится с господдержкой – это строго регулируемая деятельность. И конечно она идет по себестоимости с минимальной рентабельностью всех занятых в этом процессе.

Сколько? Какая это сумма?



Дмитрий Семенкевич:

Вот сейчас средняя по Республике Беларусь 7, 2 – 7,3.

То есть это 600 долларов?



Дмитрий Семенкевич:

Это даже не 600 долларов, это меньше. Это даже 500 долларов.



А маржа у вас?



Дмитрий Семенкевич:

Она минимизирована.



Часто застройщик фактически вдвое увеличивает.

Дмитрий Семенкевич:

Практически да. Но вы не забывайте, что застройщик сегодня имеет право приступить к застройке территории только через аукционы – сегодня дефицит земельных участков, это тоже определенное повышение стоимости метра квадратного жилья. И потом они смотрят, именно рассчитывают на ту группу населения, которая себе может позволить строительство такого жилья и тех, у кого покупательская способность гарантирует дальнейшую покупку.



Недавно была принята концепция развития городов-спутников. Она сейчас не свернута? Насколько выгодно там будет строить жилье, скажем, в Минске?

Дмитрий Семенкевич:

Конечно, главную задачу, которую мы перед собой ставим – это повышение качества и устойчивости инфраструктуры городов-спутников. Для того чтобы строить там комфортное и дешевое жилье, мы должны в первую очередь создать необходимую инфраструктуру. Вот на это сейчас будут тратиться основные средства в городах-спутниках. Подготовленная площадка будет застраиваться жильем. Вы знаете, я не берусь сейчас сказать, что мы получим очень дешевое жилье или резко дешевое жилье по отношению к городу Минску. Но, тем не менее, такой фактор как дефицит земельных ресурсов в самом городе и предложение этих участков – а это в основном участки на реконструкциях, на сносе, на неэффективно используемых промышленных землях – это надо почистить грунт, это надо подвести инфраструктуру, реконструировать инфраструктуру и так далее. И эти участки у нас будут через аукцион. И стоимость дефицита этих участков уже будет давать в метр квадратный свою составляющую. То, чего мы можем избежать в городах-спутниках, то есть в городах-спутниках мы можем строить по себестоимости это жилье. Вот здесь будет определенная выгода для застройщика и для будущих пользователей этого жилья.



Уже не новинка, но достаточно популярный среди жителей городов вид жилья, как арендный, то есть опросы показывают, что очень многие хотели бы им воспользоваться. Насколько я понимаю, в 2015 году существовали планы построить до 460 тысяч квадратных метров такого жилья, но потом вдвое они сократились. Почему?



Дмитрий Семенкевич:

Сейчас в планах у нас чуть меньше 200 тысяч строительства арендного жилья. Все это зависит от инвестиций.



А инвестиции государственные прежде всего?



Дмитрий Семенкевич:

Да, абсолютно верно. Это государственные инвестиции. Сокращение объемов государственного инвестирования в это строительство. Конечно, в этом случае нам нужно сейчас прорабатывать программы по привлечению частных инвестиций в строительство арендного жилья. Из планов или приоритетов строительства такого вида жилья никто не исключает.



Экспорт строительных услуг. Какие у наших специалистов здесь перспективы?

Дмитрий Семенкевич:

В жилищной сфере по отношению к 2013 году мы в 9 раз увеличили экспорт наших услуг в строительстве жилья. Это очень важные цифры. Но по экспорту строительных материалов чуть более 50%, но здесь понятно: просели рынки наши основные, где мы лидировали. Мы здесь предпринимаем сейчас большое количество усилий для того, чтобы выйти на те показатели, которые перед нами поставил глава государства и Совет министров. Это миллиард четыреста. На мой взгляд, это тот предел, который мы можем обеспечить, экспортируя чисто подрядные услуги. И новое качество, и новое количество мы получим, если будем сопровождать экспорт подрядных услуг инвестированием. Надо сказать, что сегодня уже мало проектов, в которых заказчики, либо те, кто от нас их ожидает, не ждут и инвестиций. Вот смотрите: успех Китая именно в том, что он все свои крупные проекты начинает с инвестиций, потом уже идет речь о подряде, о проектировании и так далее. Сегодня наши объекты, например в Латинской Америке, огромное количество объектов, которые, на мой взгляд, очень выгодны, очень интересны. На места ждут именно с нашими инвестициями. Это такие, как в Эквадоре, например, строительство объектов предприятий фармацевтической промышленности. Это стекольная промышленность. Это строительство школ. В Эквадоре сейчас огромная государственная программа идет, но, чтобы ее начать, нужно инвестировать изначально, а потом они, естественно, будут покупать через совместные предприятия и так далее. Мы работаем сейчас совместно с «Банком развития» над этой темой. Надо сказать, что переговоры идут трудно, но я надеюсь, что эти взаимовыгодные проекты и наши банкиры увидят смысл и сами почувствуют выгоду вложения этих средств с наши строительные инвестиционные проекты.



Сегодня профессиональный праздник. Что бы вы пожелали своим коллегам, да и всему строительному комплексу Беларуси в целом?



Дмитрий Семенкевич:

Конечно, самое главное – чтобы мы, все-таки, сохраняли тот высокий уровень доверия, качества, которые к нам сегодня имеет потребитель и тот уровень авторитета, который сегодня строитель имеет. А участников очень много в строительном комплексе – это и заказчики, и подрядчики, и архитекторы. Вот для заказчиков, я бы хотел в первую очередь, методы и подходы к управлению проектами, потому что от того, как мы управляем этими проектами – это 60 % успеха, в том числе, кстати, и снижение стоимости строительства. Архитекторам, инженерам, конструкторам я бы в первую очередь пожелал новых творческих идей, потому что мы сегодня ожидаем неординарных решений, мы сегодня ждем от них именно творческих подходов, инновационных решений, конструктивных и архитектурных.