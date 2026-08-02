Новые маршруты и новые возможности. Белорусская железная дорога в 2026 году планирует обновить подвижной состав. Уже к сентябрю парк магистрали пополнится 15 новыми пассажирскими вагонами. Это станет очередным шагом в модернизации отрасли, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Новые пассажирские вагоны свяжут две столицы – Минск и Москву. Они будут соответствовать современным требованиям к комфорту и безопасности. Составы оборудованы различными сервисами, которые делают поездку более удобной. В целом пассажирскому комплексу уделяют особое внимание. Только за этот год железнодорожники перевезли 28 миллионов человек. Постоянно расширяется спектр услуг, внедряются современные цифровые сервисы. В планах – и новые маршруты.

Валерий Веренич, начальник Белорусской железной дороги:

2 апреля было открыто трансграничное сообщение между Республикой Беларусь и Российской Федерацией. Сейчас идет наработка, чтобы не только соединить Смоленск – Оршу и Смоленск – Витебск, но и соединить приграничные территории – Могилев, Гомель – с соседними областями Российской Федерации. Порядка 45 % пассажиров воспользовались новыми технологиями: покупкой билетов через приложения, через интернет, а также через терминалы самообслуживания на вокзалах.

Несмотря на непростые внешние условия, Белорусская железная дорога совершенствует логистические маршруты и повышает эффективность использования подвижного состава. Сегодня имеющийся грузовой парк позволяет полностью закрыть потребности перевозок как внутри республики, так и за ее пределами.