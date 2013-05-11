Патриотическая акция ко Дню Государственного герба и флага в Минске

Новости Беларуси. «Квiтней, Беларусь!». Проспект Победителей сегодня, 11 мая, окрасился в красно-зеленый цвет. В Минске стартовала патриотическая акция, посвященная Дню Государственного герба и флага.

Сам праздник страна отметит завтра, а торжества начались уже сегодня. К стеле «Минск – Город-Герой» возложили венки и цветы. Акция собрала сотни человек.

Завтра, 13 мая, молодые и инициативные пополнят ряды БРСМ и пионерской организации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Юрий Цаба, главный специалист Октябрьского районного комитета ОО «БРСМ»:

Целью республиканской молодежной акции, которую сегодня по всей стране проводит союз молодежи, является приобщение наших молодых людей и вообще граждан страны к нашей государственной символике.

Алеся Громова, первый секретарь Фрунзенского районного комитета ОО «БРСМ»:

Молодежь нашей республики поддерживает и чтит лучшие традиции, зародившиеся в нашей стране, готовы всегда быть вместе с нашей страной, идти вперед.

Дмитрий Воронюк, секретарь центрального комитета ОО «БРСМ»:

Эта дата совсем рядом с праздником 9 мая, потому что гордость нашей Победы и гордость за наш флаг – понятия неразделимые. Они всегда вместе.