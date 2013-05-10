Курсанты высшего колледжа милиции «переквалифицировались» в трактористов

Новости Беларуси. Посевная в Беларуси подходит к концу. Яровыми зерновыми и зернобобовыми аграрии засевают последние гектары полей. С заданием уже справились практически все регионы. Активно идет сев и других культур. Несмотря на позднее начало кампании, некоторые работы идут с опережением прошлогодних показателей, тем более что аграриям помогают добровольцы.

Так, на Могилевщине курсанты высшего колледжа милиции временно «переквалифицировались» в трактористов. На полях они с утра и до позднего вечера. Для тружеников села такая помощь весьма кстати. А сами курсанты шутят: в поле не важно, какая у тебя профессия — работа найдется для каждого.

Чаусским аграриям первокурсники высшего колледжа милиции помогают всего вторую неделю. Но, несмотря на столь короткую практику, за рулем энергонасыщенной техники ребята чувствуют себя уже уверенно. Городской молодежи подъем в шесть утра, конечно, дается нелегко. Но курсанты понимают: в посевную все живут по строгому графику - не до сна.

Егор Кононенко, курсант Могилевского высшего колледжа милиции:

Приходишь домой, сразу спать ложишься. Опыт перенимаешь у людей. Что непонятно – подошел и спросил, ребята всегда помогают. Коллектив хороший.

Валентин Жевняк, курсант Могилевского высшего колледжа милиции:

Всегда рады помочь, в следующем году, если нужно будет, тоже приедем. Да, буду немного скучать, привык.

На полях Чаусского района вместе с местными аграриями трудятся 14 курсантов из Могилева. К приезжим в Сластенах отнеслись, как к своим. Всех обеспечили жильем, кормят трижды в день.

Лидия Алленкова, агроном СПК «Сластены»:

В сельской местности руки не лишние, особенно в посевную. Ребята, как и в милицейские, так и в крестьянские будни, влились хорошо, помогают. Ребята вежливые. Сработались с коллективом.

Дмитрий Вайтусёнок, главный инженер СПК «Сластёны»:

На машину могут сесть и на трактор. Даже не скажешь, что городские.

Благодаря помощи курсантов, сроки посевной в Чаусском районе значительно сократились. Через пару дней ребята снова сядут на студенческую скамью. Но в планах не только занятия. Будущие правоохранители вернутся на поля, только уже во время уборочной.

Олег Лободин, заместитель начальника курса Могилевского высшего колледжа милиции:

Я думаю, что поедут ребята, мы не против помочь, руководство относится положительно.

Сами курсанты с шуткой говорят: в поле неважно, какая у тебя профессия, работы хватает всем, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.