Нянчить малыша в декрете может брат, сестра или даже тётя. Как выйти в отпуск по уходу за ребёнком до трёх лет

В современном мире после рождения чада мамочки стремятся поскорее выйти на работу. Пока молодые родители строят карьеру, за нянек по традиции остаются новоиспеченные бабушки и дедушки. Но не все знают, что отправиться в декрет на законных основаниях может не только мама.

Светлана Николаевна – бабушка со стажем. Женщина признается, присматривать за детьми всегда было в радость, поэтому в декрет с младшей внучкой пошла с удовольствием. Светлана Витковская:

После декретного отпуска старшей дочки родилась младшая и предложили мне в декрет. Я с опытом бабушка, у меня своих было три сына, и я с радостью согласилась. Теперь мне это не в тягость, я все это знаю, со всеми привыкла. У меня уже четыре внучки, три из которых со мной на даче, а младшенькая еще маленькая.

Светлана Белаш, консультант отдела народонаселения, гендерной и семейной политики Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь:

Трудовым кодексом предоставлено право семье самостоятельно определять, кто из работающих родителей будет осуществлять уход за ребенком и будет находиться в отпуске по уходу за ребенком до достижения возраста трех лет. Сегодня в случае выхода мамы либо мачехи на работу, либо на учебу дневной формы получения образования, либо прохождения клинический ординатуры в очной форме, либо выхода на службу, работающий отец, другой работающий родственник или член семьи ребенка: работающие бабушка, дедушка могут уйти в отпуск по уходу за ребенком.

Нянчить малыша в декрете могут брат, сестра или даже тетя. При этом родственник ребенка не обязательно должен быть прописан у вас в квартире или даже жить в одном городе. Главное условие – иметь работу. Если дедушка или бабушка уже вышли на пенсию и официально нигде не устроены, то уйти в отпуск по уходу за ребенком не получится.

Светлана Белаш:

Система предоставления отпуска по уходу за ребенком гибкая, его можно разделить на части любой продолжительности. В период нахождения в отпуске по уходу за ребенком как матери, так и любого другого члена семьи либо родственника ребенка, выплачивается пособие по уходу за ребенком до трех лет. Одну часть отпуска может взять папа, потом папа пошел на работу, другую часть отпуска могут взять работающие бабушка или дедушка.

Важно помнить, декрет – это не три года после рождения малыша. Он состоит из двух периодов. В отпуск по беременности и родам с тридцатой недели и до того, как малышу исполнится два месяца, идет только мама. А вот после этого и начинается отпуск по уходу за ребенком. Только этот период декрета может оформить на себя любой родственник, пока чадо не достигнет трех лет.

Светлана Белаш:

Если мама просто осуществляет уход за ребенком, не состоит в трудовых отношениях или не осуществляет какие-либо виды деятельности, не является предпринимателем, либо ремесленником, не осуществляет деятельность в сфере агроэкотуризма, то уйти в отпуск вместо нее другой член семьи или родственник не может. Неработающая мама, осуществляющая уход за ребенком в возрасте до трех лет, имеет право на те же выплаты, что и работающая женщина. На пособие в связи с рождением ребенка, на пособие по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, на детей от трех до 18 лет – эти все выплаты осуществляются независимо от занятости родителей, в частности мамы, от ее дохода и уплаты страховых взносов.