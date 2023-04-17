Заместитель председателя Совета Республики 20 апреля проведёт выездной приём граждан в Лиде

Новости Беларуси. Заместитель председателя Совета Республики Валерий Бельский проведет личный прием граждан в Лиде. Он состоится 20 апреля во второй половине дня в райисполкоме, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Чтобы обратится к сенатору, жители региона, а также индивидуальные предприниматели и представители юридических лиц должны позаботиться об этом заранее. Открыта предварительная запись на прием. Телефоны – на экране. Указаны как номера в Минске, так и в Лиде. Звонить по ним следует в рабочее время.