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Заместитель председателя Совета Республики 20 апреля проведёт выездной приём граждан в Лиде

17 апреля 2023 10:13
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Новости Беларуси. Заместитель председателя Совета Республики Валерий Бельский проведет личный прием граждан в Лиде. Он состоится 20 апреля во второй половине дня в райисполкоме, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Заместитель председателя Совета Республики 20 апреля проведёт выездной приём граждан в Лиде-1

Чтобы обратится к сенатору, жители региона, а также индивидуальные предприниматели и представители юридических лиц должны позаботиться об этом заранее. Открыта предварительная запись на прием. Телефоны – на экране. Указаны как номера в Минске, так и в Лиде. Звонить по ним следует в рабочее время.

# Прием граждан # общество # Валерий Бельский # Фотофакт

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