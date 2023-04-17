В Минске рассматривают дело администратора экстремистского Telegram-канала

В нем, как следует из материалов следствия, девушка больше года оскорбительно высказывалась в адрес власти и призывала к общественным беспорядкам. Сейчас подсудимая проходит сразу по трем уголовным эпизодам. От белорусского следствия Пинчук пыталась скрыться в Санкт-Петербурге, однако в сентябре прошлого года российская сторона вернула обвиняемую на родину, где она и предстала перед судом.