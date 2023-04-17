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В Минске рассматривают дело администратора экстремистского Telegram-канала

17 апреля 2023 10:07
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Новости Беларуси. Разжигание социальной вражды, причинение вреда национальной безопасности и руководство незаконным формированием. В Минском городском суде началось слушание по делу Яны Пинчук, которая вела Telegram-канал, признанный экстремистским, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Минске рассматривают дело администратора экстремистского Telegram-канала-1

В нем, как следует из материалов следствия, девушка больше года оскорбительно высказывалась в адрес власти и призывала к общественным беспорядкам. Сейчас подсудимая проходит сразу по трем уголовным эпизодам. От белорусского следствия Пинчук пыталась скрыться в Санкт-Петербурге, однако в сентябре прошлого года российская сторона вернула обвиняемую на родину, где она и предстала перед судом.

# Судебная система Беларуси # общество # Фотофакт

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