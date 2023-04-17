Прямой эфир

Как своя АЭС влияет на экономику Беларуси? Анонс ток-шоу «По существу»

17 апреля 2023 09:19
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Как энергия БелАЭС дает импульс для развития экономики? Что нам стоит энергодом построить и прокатиться на электрокаре? Кто выводит из ядерного строя, а кто строит планы на энергонезависимое будущее? Где в Беларуси мегаватты уже находят активное применение?

Как своя АЭС влияет на экономику Беларуси? Анонс ток-шоу «По существу»-1

Чтобы ответить на эти вопросы, сегодня, 17 апреля, в студии ток-шоу «По существу» соберутся эксперты из разных сфер, чтобы обсудить главную роль мирного атома.

Как своя АЭС влияет на экономику Беларуси? Анонс ток-шоу «По существу»-4

Задать вопрос, предложить тезис для обсуждения или свое понимание процессов – присоединиться к разговору может каждый зритель. Для этого необходимо считать QR-код, который появится со стартом эфира на экране, и перейти в чат на платформе YouTube. Подключайтесь к единственному на отечественном телевидении ток-шоу в прямом эфире. В 18:30 будем говорить по существу.

# АЭС в Беларуси # общество # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Выявлено 167 преступлений». МВД Беларуси контролирует ход посевной
17 апреля 2023 09:09

«Выявлено 167 преступлений». МВД Беларуси контролирует ход посевной

В Беларуси изменятся правила отпуска лекарств по рецептам
17 апреля 2023 08:35

В Беларуси изменятся правила отпуска лекарств по рецептам

Светлая седмица начинается у православных верующих
17 апреля 2023 08:19

Светлая седмица начинается у православных верующих