Аграрии Беларуси увеличивают темпы работ

Ведется сев ярового рапса, свеклы и кукурузы. Всходы теплолюбивых культур в основном ждут на юге страны. В центральных и северных районах почва переувлажнена и не на все поля может заехать техника. Внимание к аграрному направлению у нас всегда повышенное. В нынешнем году ставится задача обеспечить рост валовой продукции в сельском хозяйстве не менее 104,2 %, а экспорт обеспечить на уровне 105,5 %. Задача не из простых, если учесть, что в прошлом году был достигнут своего рода рекорд. Зарубежным потребителям отгружено продукции на 8 миллиардов долларов. Наш основной рынок – это Россия. Туда увеличили поставки практически на 18 %. Почти на столько же – в Китай.