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Аграрии Беларуси увеличивают темпы работ

17 апреля 2023 09:30
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Новости Беларуси. Наверстать упущенное время, без ущерба технологиям. Белорусские аграрии увеличивают темпы работ по мере установления благоприятных погодных условий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Аграрии Беларуси увеличивают темпы работ-1

Ведется сев ярового рапса, свеклы и кукурузы. Всходы теплолюбивых культур в основном ждут на юге страны. В центральных и северных районах почва переувлажнена и не на все поля может заехать техника. Внимание к аграрному направлению у нас всегда повышенное. В нынешнем году ставится задача обеспечить рост валовой продукции в сельском хозяйстве не менее 104,2 %, а экспорт обеспечить на уровне 105,5 %. Задача не из простых, если учесть, что в прошлом году был достигнут своего рода рекорд. Зарубежным потребителям отгружено продукции на 8 миллиардов долларов. Наш основной рынок – это Россия. Туда увеличили поставки практически на 18 %. Почти на столько же – в Китай.

# Посевная кампания # общество # Фотофакт

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