Заместитель командующего ВВС и ПВО: несколько напрягает увеличение интенсивности полётов на сопредельной территории

Новости Беларуси. Наращивание сил НАТО у границ Беларуси – игра мускулами или реальная угроза? В программе Новости «24 часа» традиционная рубрика «Мнение» и короткий милитари-блиц с заместителем командующего ВВС и ПВО Анатолием Булавко. Анастасия Дехтяр, СТВ:

Какова реакция на нарушения со стороны сопредельных государств ВВС и ПВО войск?

Анатолий Булавко, заместитель командующего ВВС и ПВО:

Реакция всегда однозначная и решительная. У нас есть наши границы, которые священны и неприкосновенны. У нас есть законодательство наше национальное (да и международное), которое мы соблюдаем. Поэтому любые попытки нарушить нашу государственную границу всегда пресекаются. Интенсивность полетов разведывательной авиации увеличилась больше чем в два раза Анастасия Дехтяр:

Есть ли сейчас какая-то активизация, что ли, любопытства со стороны сопредельных государств? Анатолий Булавко:

Естественно. Это заметно даже невооруженным взглядом хотя бы по количеству самолетовылетов, которые на сопредельных территориях осуществляются. Да, это можно прикрыть проходящими там учениями. Но интенсивность полетов разведывательной авиации увеличилась больше чем в два раза – это, наверное, все-таки наталкивает на какие-то размышления. Анастасия Дехтяр:

НАТО проводит учения – как можно квалифицировать их действия? Поступил ряд заявлений представителей альянса, и высокопоставленные чиновники высказались, что ничего такого нет, на что бы Беларусь могла бы обратить излишнее внимание. Как вы можете прокомментировать это?

Действия, которые сейчас происходят на сопредельной территории, вызывают некоторую настороженность Анатолий Булавко:

Мое мнение и твердое убеждение: говорить можно всегда и обо всем. И очень много. Но фактические действия, которые сейчас происходят на сопредельной территории, вызывают некоторую настороженность. Вместе с тем мы готовы к любым неожиданностям. Мы постоянно готовимся к любым неожиданностям. Обороноспособность нашего государства как раз слагается из того, что мы готовы к этим неожиданностям. Поэтому мы особого внимания не обращаем на их убаюкивающие заявления, мы занимаемся своим делом. Анастасия Дехтяр:

Мы знаем, что войска противовоздушной обороны и авиация в постоянной боеготовности. Каков моральный дух личного состава? Анатолий Булавко:

Если говорить о моральном духе, то он всегда обеспечивает выполнение задач. В любых условиях. Это было вчера, сегодня и это будет всегда. Какие-то изменения практически не просматриваются. Единственное, несколько напрягает увеличение интенсивности полетов на сопредельной территории. Все-таки по каждым полетам мы реагируем, сопровождаем, контролируем воздушное пространство – вот это немножко напрягает. А в целом моральный дух обеспечивает выполнение задач. Мы всегда готовы выполнить задачу в любых условиях.