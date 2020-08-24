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Заместитель командующего ВВС и ПВО: несколько напрягает увеличение интенсивности полётов на сопредельной территории

24 августа 2020 16:43
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Новости Беларуси. Наращивание сил НАТО у границ Беларуси – игра мускулами или реальная угроза? В программе Новости «24 часа» традиционная рубрика «Мнение» и короткий милитари-блиц с заместителем командующего ВВС и ПВО Анатолием Булавко.

Анастасия Дехтяр, СТВ:
Какова реакция на нарушения со стороны сопредельных государств ВВС и ПВО войск?

Заместитель командующего ВВС и ПВО: несколько напрягает увеличение интенсивности полётов на сопредельной территории-1

Анатолий Булавко, заместитель командующего ВВС и ПВО:
Реакция всегда однозначная и решительная. У нас есть наши границы, которые священны и неприкосновенны. У нас есть законодательство наше национальное (да и международное), которое мы соблюдаем. Поэтому любые попытки нарушить нашу государственную границу всегда пресекаются.

Интенсивность полетов разведывательной авиации увеличилась больше чем в два раза

Анастасия Дехтяр:
Есть ли сейчас какая-то активизация, что ли, любопытства со стороны сопредельных государств?

Анатолий Булавко:
Естественно. Это заметно даже невооруженным взглядом хотя бы по количеству самолетовылетов, которые на сопредельных территориях осуществляются. Да, это можно прикрыть проходящими там учениями. Но интенсивность полетов разведывательной авиации увеличилась больше чем в два раза – это, наверное, все-таки наталкивает на какие-то размышления.

Анастасия Дехтяр:
НАТО проводит учения – как можно квалифицировать их действия? Поступил ряд заявлений представителей альянса, и высокопоставленные чиновники высказались, что ничего такого нет, на что бы Беларусь могла бы обратить излишнее внимание. Как вы можете прокомментировать это?

Заместитель командующего ВВС и ПВО: несколько напрягает увеличение интенсивности полётов на сопредельной территории-4

Действия, которые сейчас происходят на сопредельной территории, вызывают некоторую настороженность

Анатолий Булавко:
Мое мнение и твердое убеждение: говорить можно всегда и обо всем. И очень много. Но фактические действия, которые сейчас происходят на сопредельной территории, вызывают некоторую настороженность. Вместе с тем мы готовы к любым неожиданностям. Мы постоянно готовимся к любым неожиданностям. Обороноспособность нашего государства как раз слагается из того, что мы готовы к этим неожиданностям. Поэтому мы особого внимания не обращаем на их убаюкивающие заявления, мы занимаемся своим делом.

Анастасия Дехтяр:
Мы знаем, что войска противовоздушной обороны и авиация в постоянной боеготовности. Каков моральный дух личного состава?

Анатолий Булавко:
Если говорить о моральном духе, то он всегда обеспечивает выполнение задач. В любых условиях. Это было вчера, сегодня и это будет всегда. Какие-то изменения практически не просматриваются. Единственное, несколько напрягает увеличение интенсивности полетов на сопредельной территории. Все-таки по каждым полетам мы реагируем, сопровождаем, контролируем воздушное пространство – вот это немножко напрягает.

А в целом моральный дух обеспечивает выполнение задач. Мы всегда готовы выполнить задачу в любых условиях.

Заместитель командующего ВВС и ПВО: несколько напрягает увеличение интенсивности полётов на сопредельной территории-7

Люди хотят сейчас, здесь чего-то. Зачастую даже не могут сформулировать, чего же они хотят

Анастасия Дехтяр:
Ваш взгляд на события в нашей стране?

Анатолий Булавко:
Мне по-человечески обидно за тех людей, которые либо не понимают обстановку, которая складывается в стране, либо не хотят понимать ее. Люди хотят сейчас, здесь чего-то. Зачастую даже не могут сформулировать, чего же они хотят. Смотреть на это несколько грустно и обидно. Но есть уверенность, что здравый смысл возобладает и все у нас будет хорошо.

# Вооруженные силы Республики Беларусь # общество # Анатолий Булавко # Анастасия Дехтяр # Фотофакт

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