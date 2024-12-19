Заместитель главы Администрации Президента встретился со студентами университета «МИТСО»

Ценить достижения Беларуси, быть благодарными за созданные условия и принимать активное участие в общественно-политической жизни. Молодые люди сегодня четко осознают, какие процессы происходят в стране и что влияет на их благополучие. Современная молодежь выросла и поумнела. Тем не менее работу со студентами необходимо продолжать. Сегодня Владимир Перцов провел такую встречу в Международном университете «МИТСО», рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Для студентов и преподавателей закрытых тем нет. Особое внимание обратили на роль Беларуси на международной арене. Наша страна проводит миролюбивую политику как внутри страны, так и на внешних контурах. Главная задача – доносить эти принципы до всего общества. Обсудили на встрече и электоральную кампанию. Важно отметить, что молодежь понимает важность своего голоса на выборах и свою роль в различных сферах жизни страны.

Владимир Перцов, заместитель главы Администрации Президента Беларуси:

Дети интересные, вовлечены в политическую повестку, более в политико-патриотическую повестку, поскольку понимают, что они и есть будущие граждане, они и есть граждане этой страны, они и есть будущие действующие лица во всех сферах, и в управленческих, и в промышленности, и в сельском хозяйстве, и в сервисных направлениях, те, кто будет жить и работать. Это их страна.

Такие встречи в формате открытого диалога помогают не только выстраивать доверительные отношения со студентами, но и корректировать государственную политику в различных сферах.